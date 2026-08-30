Ερντογάν: Το κόστος των έργων της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας ξεπερνά τα 100 δισ. δολάρια

«Η Διεύθυνση της Αμυντικής Βιομηχανίας μας υλοποιεί αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα 1.468 έργα, το συνολικό κόστος των οποίων ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια» τόνισε σε δήλωσή του στην τελετή αποφοίτησης των στρατιωτικών Σχολών Πολέμου, ανήμερα της επετειου της τουρκικής αντεπίθεσης στο Μικρασιατικό Μέτωπο το 1922, ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο τούρκος πρόεδρος σημείωσε επίσης: «Στην αμυντική βιομηχανία, όπου έχουμε αυξήσει το ποσοστό εγχώριας παραγωγής πάνω από το 82%, πλέον ανταγωνιζόμαστε μόνο τους εαυτούς μας».

«Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όσους δεν θέλουν να δουν την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία σε όλους τους τομείς, με πρωτοπόρα την αμυντική βιομηχανία και τη στρατιωτική αποτρεπτική δύναμη, το εξής: οι παράγοντες και οι δομές που πριν από 20-30 χρόνια θεωρούνταν «απειλή για την ασφάλεια» της χώρας μας, δεν διαθέτουν πλέον τη δύναμη και την κλίμακα για να ανταγωνιστούν την Τουρκία.

Η Τουρκία δεν είναι πλέον μια χώρα που θα τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη ή θα δίνει σημασία στις παραληρητικές τους δηλώσεις.

Η Τουρκία παίζει πλέον σε διαφορετική κατηγορία (λίγκα).»