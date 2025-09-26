Ερντογάν: Σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς στις συνομιλίες με τον Τραμπ

Για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε πολλούς τομείς, με συζητήσεις αναφορικά με μέτρα για τη βελτίωση της αμυντικής συνεργασίας και την ενίσχυση του εμπορίου.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, κατά την πτήση επιστροφής του από την Ουάσινγκτον, όπως μεταδίδει το Reuters, υποστήριξε ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των τελωνειακών δασμών, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για όγκο συναλλαγών ύψους 100 δισ. δολαρίων.

“Φεύγουμε από την Ουάσινγκτον ευχαριστημένοι”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι “η σχέση προχωρά με αμοιβαίο σεβασμό”.

“Είναι σίγουρα αδύνατο να επιλυθούν όλα τα ζητήματα σε μία μόνο συνάντηση. Ωστόσο, αυτή η συνάντηση οδήγησε σε σημαντική πρόοδο σε πολλά ζητήματα”, δήλωσε, σύμφωνα με το κείμενο των σχολίων του που κοινοποίησε το γραφείο του την Παρασκευή.