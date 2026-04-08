Ερντογάν σε Τράμπ: Να μην υπονομευθεί η εκεχειρία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν θα πρέπει να δοθεί καμία ευκαιρία να υπονομευθεί η διαδικασία της εκεχειρίας με το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ερντογάν τόνισε ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» διάρκειας δύο εβδομάδων θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να επιτευχθεί μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος είχε χαιρετίσει τη συμφωνία με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο NSosyal.

Εξέφρασε την επιθυμία του η εκεχειρία να εφαρμοστεί πλήρως χωρίς να δημιουργηθεί χώρος για ενδεχόμενες προκλήσεις ή δολιοφθορές: «Ελπίζουμε ότι η εκεχειρία θα εφαρμοστεί πλήρως επιτόπου, χωρίς να δοθεί καμία ευκαιρία για πιθανές προκλήσεις και δολιοφθορές».

Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν-Αρακτσί

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αρακτσί, κατά την οποία συζήτησαν την τρέχουσα εκεχειρία και τις προοπτικές για σταθερή ειρήνη στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε την ικανοποίηση της Τουρκίας για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός και δήλωσε ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εδραίωση της διαρκούς ειρήνης.