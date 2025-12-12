Ερντογάν σε Πούτιν για Ουκρανία: Πρόταση για εκεχειρία σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμάνια

Εκεχειρία στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια πρότεινε ο Ερντογάν στον Πούτιν κατά τη συνάντησή τους στην Ασκαμπάτ αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα, Παρασκευή, συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρωτεύουσα Ασκαμπάτ του Τουρκμενιτστάν στο περιθώριο του «Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας».

Ο Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, χαρακτήρισε πολύτιμες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι στηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη μίας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Παράλληλα επανέλαβε ότι η χώρα του προσφέρεται να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ των εμπόλεμων μερών σε οποιαδήποτε σύνθεση κι αν γίνουν αυτές.

Σύμφωνα με πηγές της τουρκικής προεδρίας, συζητήθηκε και το θέμα της δέσμευσης των ρωσικών κεφαλαίων από την ΕΕ.

Στη συνάντηση, αξιολογήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, οι εξελίξεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη και και τη Συρία, καθώς και η κατάσταση στον νότιο Καύκασο.

Το «Διεθνές Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας» πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της 30ής επέτειο της «μόνιμης ουδετερότητας» που έχει κηρύξει στο καθεστώς του Τουρκμενιστάν και συμμετέχουν σε αυτό αρχηγοί διάφορων κρατών, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Ρωσία, αλλά και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στη συνάντηση Πούτιν και Ερντογάν παρέστησαν από την τουρκική πλευρά οι υπουργοί Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του προέδρου Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς και ο αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Χαλίτ Γιερεμπακάν.