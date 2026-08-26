Ερντογάν: «Πάρτε το απόφαση, εχθροί και φίλοι, η ιστορία ξαναγράφεται στην περιοχή μας»

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε την Τετάρτη (26/8) με αφορμή την 955η επέτειο από τη μάχη του Ματζικέρτ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν .

«Ας το γνωρίζουν και ας το κατανοήσουν όλοι φίλοι και εχθροί. Η ιστορία ξαναγράφεται στην περιοχή μας» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν έχει άλλη επιλογή από το να παραμείνει ισχυρή και ενωμένη, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να καταστήσει την περιοχή «ξανά τόπο ειρήνης και ευημερίας».

«Δεν υποκλινόμαστε ποτέ μπροστά σε κανέναν όταν διακυβεύεται το μέλλον της πατρίδας, του κράτους και του έθνους μας», διαβεβαίωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να σταματήσουν την ευλογημένη πορεία της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους στήνοντας παγίδες και προκλήσεις, είναι καταδικασμένοι να απογοητευτούν», κατέληξε.