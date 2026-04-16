Ερντογάν: Να μην γίνει μόνιμη η παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Κύπρο

Συνάντηση με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχούρμαν, πραγματοποίησε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο παλάτι Ντολμάμπαχτσε, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τις σχέσεις με την Άγκυρα και περιφερειακά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ερντογάν σημείωσε ότι οι στρατιωτικές μονάδες που αποστέλλονται στο νησί από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με το πρόσχημα του πολέμου στο Ιράν «δεν πρέπει να είναι μόνιμες».

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της ”Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου”, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Τον Τούρκο πρόεδρο συνόδευαν ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, ο διευθυντής Επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος Ζαφέρ Τσουμπούκτσου.

Υπενθυμίζεται ότι, στην Κύπρο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και τις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, υπήρξε κινητοποίηση, με πρώτη την Ελλάδα που έστειλε τέσσερα F-16 και δύο φρεγάτες, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ευρωπαϊκής χώρας που βρίσκεται υπό απειλή.

Την Ελλάδα ακολούθησαν και άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία αλλά και η Βρετανία.