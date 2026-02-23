Έρντογαν: Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε για το Αιγαίο και την Μεσόγειο

Αιγαίο, Μεσόγειος και «τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης» βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν , σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, ανοίγοντας την συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο Τούρκος πρόεδρος, δήλωσε ότι «στις 11 Φεβρουαρίου, φιλοξενήσαμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκη, στο προεδρικό μας Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας, είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις σχέσεις μας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι: «Ενισχύσαμε τη νομική βάση των σχέσεών μας με τις συμφωνίες που υπογράψαμε. Μετέφερα τις προσδοκίες μας στον κ. Μητσοτάκη σχετικά με την τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης, για να επωφεληθούν πλήρως των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων».

«Επιδιώκουμε να αυξήσουμε τον διμερή όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών με την Ελλάδα, ο οποίος έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια», κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.