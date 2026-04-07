Ερντογάν: Καταδικάζουμε τη «δειλή» επίθεση έξω από το προξενείο του Ισραήλ

Στην καταδίκη της «δειλής» όπως είπε επίθεσης έξω από το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Σε αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια, 3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν, ένας σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, και 2 από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά την επέμβαση. Τόσο η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης όσο και οι μονάδες ασφαλείας και πληροφοριών μας ξεκίνησαν γρήγορα τις απαραίτητες έρευνες για την επίθεση», ανέφερε.

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αστυνομικούς και τόνισε πως δεν θα επιτραπεί η διατάραξη της ασφάλειας της Τουρκίας.

«Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας και δεν θα επιτρέψουμε να πληγεί το κλίμα ασφάλειας στην Τουρκία από τέτοιες άθλιες και προμελετημένες προκλήσεις όπως η σημερινή».