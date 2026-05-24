Ερντογάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν

Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη κατά την εφαρμογή μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τους ηγέτες της περιοχής.

Το γραφείο του Ερντογάν ανέφερε την Κυριακή ότι δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι μια συμφωνία για την εξασφάλιση ελεύθερης διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ θα στηρίξει τη σταθερότητα στην περιοχή, παρέχοντας ανακούφιση στην παγκόσμια οικονομία