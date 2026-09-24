Ερντογάν: «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ»

Μπορεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να έφυγε σχεδόν άπραγος από τη Νέα Υόρκη, καθώς δεν «πήρε» την πολυπόθητη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως, κατά την επιστροφή του προς την Άκγυρα, η συζήτηση που είχε με Τούρκους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο, έβγαλε πολλές και σημαντικές ειδήσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την παρουσία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, έκανε αναφορά στην ελληνοτουρκική σχέση:

«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά μάλλον γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ».

Και συνέχισε στέλνοντας ένα -κατά κάποιο τρόπο- μήνυμα προς την Αθήνα, μετά και τις τοποθετήσεις του Έλληνα πρωθυπουργού σε εκδηλώσεις:

«Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να αναμειχθούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Διεξάγονται εκλογές στην Ελλάδα, αλλάζουν κυβερνήσεις, αλλάζει η αντιπολίτευση. Αυτά δεν μας αφορούν», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Ερντογάν επέμεινε ότι η κύρια ανησυχία του είναι η ασφάλεια της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η χώρα επικεντρώνεται στη δική της ατζέντα και στις δικές της υποθέσεις.