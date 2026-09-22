Ερντογάν για Τραμπ: Πολύτιμος φίλος, έχουμε ειλικρινή διάλογο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Τουρκίας και ΗΠΑ.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τον διάλογό του με τον Τραμπ «ιδιαίτερα στενό» και συνέδεσε την πολιτική συνεργασία των δύο χωρών με την ενίσχυση των εμπορικών, αλλά και των αμυντικών τους σχέσεων.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι οι δύο χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς και απέδωσε μέρος αυτής της εξέλιξης στον προσωπικό διάλογο που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Χάρη στη συμβολή του ειλικρινούς και εξαιρετικού διαλόγου που έχουμε με τον πολύτιμο φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, έχουμε σημειώσει και συνεχίζουμε να σημειώνουμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς των σχέσεών μας. Μετά τη συνάντησή μας με τον κ. Τραμπ στην Ουάσιγκτον πέρυσι, η επίσκεψή του στην Άγκυρα τον Ιούλιο επιβεβαίωσε και ενίσχυσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη βαθιά συμμαχική μας σχέση. Της έδωσε νέα πνοή», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι οι δύο χώρες εργάζονται για να ανοίξουν τον δρόμο προς τον δεύτερο αιώνα των σχέσεών τους και να πετύχουν συγκεκριμένη πρόοδο σε σειρά ζητημάτων.

Συνεργασία σε ενέργεια και άμυνα

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να διευρύνει τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας και της υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων της πυρηνικής ενέργειας και του LNG.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Ένας από τους παραδοσιακά ισχυρότερους τομείς της εταιρικής μας σχέσης, η αμυντική βιομηχανία, πρέπει να αναπτυχθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Θέλουμε να αφήσουμε πλέον πίσω μας τα εμπόδια που δεν θα έπρεπε εξαρχής να υπάρχουν μεταξύ δύο συμμάχων και να αποκτήσουμε νέα δυναμική», δήλωσε.

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα της παγκόσμιας αγοράς αμυντικού υλικού, επικαλούμενος την αύξηση των τουρκικών εξαγωγών.

«Το μερίδιό μας στις παγκόσμιες εξαγωγές αμυντικού υλικού έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 120% σε σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι τουρκικές εταιρείες έχουν πλέον τη δυνατότητα να επενδύουν στις ΗΠΑ και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θα ενταχθεί σύντομα στις δέκα μεγαλύτερες χώρες παγκοσμίως στις εξαγωγές αμυντικού υλικού.

«Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα βρεθούμε μεταξύ των δέκα πρώτων χωρών στον κόσμο στις εξαγωγές αμυντικής βιομηχανίας. Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας με την Αμερική σε πολυδιάστατο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων συμπαραγωγής, θα είναι προς όφελος και των δύο πλευρών», τόνισε.

Στόχος τα 100 δισ. δολάρια στο εμπόριο

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέδεσε τη στενότερη πολιτική σχέση με την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών, υποστηρίζοντας ότι ο διμερής εμπορικός όγκος έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

«Ωστόσο, πρέπει να εντείνουμε λίγο ακόμη τις προσπάθειές μας», τόνισε.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία, παρά τις κρίσεις και τις συγκρούσεις στην περιοχή της, έχει διατηρήσει και ενισχύσει τον ρόλο της ως «νησίδα σταθερότητας».

Ενίσχυση των επενδύσεων

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε τέλος στα κίνητρα που έχει θεσπίσει η τουρκική κυβέρνηση για τους επενδυτές, σημειώνοντας ότι ο συντελεστής φορολογίας εταιρειών για επενδύσεις μειώθηκε από 25% σε 12,5%.

«Λέμε στους επενδυτές: “Ελάτε να διαχειριστείτε τις δραστηριότητές σας από την Τουρκία”», δήλωσε.

Παράλληλα, κάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η Τουρκία και υπογράμμισε ότι παραμένουν εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν στην πορεία για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ‘Αγκυρας και Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ