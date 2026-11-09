Ερντογάν για Κυπριακό: Υποστηρίζουμε σταθερά τη λύση των δύο κρατών

Πιστός στη σκληρή γραμμή της Άγκυρας για το Κυπριακό παρέμεινε ο Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, καθώς ξεκαθάρισε πως «υποστηρίζουμε σταθερά τη λύση των δύο κρατών».

«Πρέπει πλέον να γίνει αποδεκτή η πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο διαφορετικοί λαοί και δύο διαφορετικά κράτη», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Φίλοι μου, δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε τον τουρκοκυπριακό λαό μόνο και αβοήθητο. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει και να το έχει καλά εμπεδώσει ολόκληρος ο κόσμος.Το Κυπριακό ζήτημα δεν αποτελεί για εμάς απλώς ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής. Δεν θεωρούμε τη διαιώνιση του αδιεξόδου στην Κύπρο ως λύση και υποστηρίζουμε σταθερά τη λύση των δύο κρατών.

Η στάση μας στο Κυπριακό είναι απολύτως σαφής και ξεκάθαρη. Πρέπει πλέον να γίνει αποδεκτή η πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο διαφορετικοί λαοί και δύο διαφορετικά κράτη.