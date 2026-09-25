Ερντογάν για αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ: Δεν θεωρούμε κάθε διμερή σχέση ως απειλή εναντίον μας

τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Άγκυρα δεν θεωρεί κάθε διμερή συνεργασία απειλή εναντίον της, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παρακολουθεί στενά οποιαδήποτε κίνηση ενδέχεται να επηρεάσει την εθνική ασφάλεια, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας.

Σε συνέντευξή του στο Newsweek, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, με φόντο τα ισραηλινά πλήγματα στη Συρία και την αμυντική συνεργασία του Ισραήλ με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα δεν διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική με βάση σενάρια «αναπόφευκτου πολέμου».

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι βασική επιδίωξη της Άγκυρας είναι η διατήρηση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ενότητας της Συρίας, επισημαίνοντας ότι η ανάκαμψη της χώρας, η ενίσχυση των κρατικών της θεσμών και η ενδυνάμωση της δυνατότητάς της να αντιμετωπίζει την τρομοκρατία εξυπηρετούν, όπως είπε, τα συμφέροντα ολόκληρης της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό ενέταξε και τα ισραηλινά πλήγματα στη Συρία, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβλέπει το διεθνές δίκαιο και τους καθιερωμένους κανόνες, πλήττοντας τη συριακή κυριαρχία και δυσχεραίνοντας την εδραίωση της σταθερότητας.

Αναφερόμενος ειδικότερα στις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, ο Ερντογάν σημείωσε ότι αποτελεί επιλογή κάθε χώρας το είδος των σχέσεων που αναπτύσσει με τρίτα κράτη. «Η Τουρκία δεν ερμηνεύει κάθε διμερή σχέση ως απειλή που στρέφεται εναντίον της», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά οποιεσδήποτε κινήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την εθνική της ασφάλεια, τα «νόμιμα δικαιώματα» και τα συμφέροντά της.

Ερωτηθείς τι θα μπορούσε να σημαίνει για το ΝΑΤΟ μια ενδεχόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση, ο Τούρκος πρόεδρος απέφυγε να μπει σε υποθετικά σενάρια, σημειώνοντας ότι η Τουρκία διαθέτει «ισχυρή θέση και βάρος» εντός της Συμμαχίας. Όπως είπε, αντί να συζητούνται οι συνέπειες μιας υποθετικής σύγκρουσης, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διπλωματία, ώστε να αποτραπεί εξαρχής ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Ερντογάν υποστήριξε τέλος ότι η διαρκής ασφάλεια στην περιοχή προϋποθέτει μια αρχιτεκτονική ασφάλειας βασισμένη στις συμμαχικές σχέσεις και τις περιφερειακές συνεργασίες, με μια προσέγγιση «360 μοιρών», η οποία, όπως ανέφερε, θα μειώνει τις εντάσεις, θα ενισχύει την αποτροπή, θα υπερβαίνει τη λογική της αμοιβαίας περικύκλωσης και θα εδράζεται στο διεθνές δίκαιο.