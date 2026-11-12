Ερντογάν: Δεν θα δεχθούμε καμία φόρμουλα ενάντια στα συμφέροντα της Λιβύης

Η Τουρκία και η Λιβύη θα συνεχίσουν να εργάζονται για την ενίσχυση της συνεργασίας και την εμβάθυνση των σχέσεών τους σε διάφορους τομείς, ιδίως στην ενέργεια, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Λιβύης Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα COP31 στην Αττάλεια.

Η Άγκυρα θα ενισχύσει περαιτέρω την υποστήριξή της για τη σταθερότητα της Λιβύης, δεσμεύτηκε ο Τούρκος ηγέτης, τονίζοντας ότι καμία πρωτοβουλία που δεν θα έχει την υποστήριξη του λιβυκού λαού δεν θα μπορούσε να επιτύχει.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί καμία ενέργειαπου αντίκειται στα συμφέροντα της Λιβύης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν και ο διευθυντής επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν.