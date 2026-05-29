Ερντογάν: «Δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης» – Προκλητικό βίντεο του TRT

Αιχμές για την Ελλάδα άφησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του για τη συμπλήρωση 573 ετών από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης , σχολιάζοντας πως «υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν την κατάκτηση της».

Ο Ερντογάν στην ομιλία του δήλωσε πως «η Κωνσταντινούπολη είναι η πατρίδα μας από το 1453, είναι το φως των ματιών του έθνους μας, μια πηγή υπερηφάνειας, ως τουρκική Κωνσταντινούπολη».

«Αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα εκείνοι που δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό. Υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μέγγενη 573 ετών θυμού» ανέφερε.

Μάλιστα, σε μία προκλητική αποστροφή του λόγου του, δήλωσε πως «αποκαλύπτουν αυτή τη δυσαρέσκεια, αυτή τη δυσφορία, σε κάθε ευκαιρία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό».

Το προκλητικό AI βίντεο του TRT

Την ίδια ώρα, το τουρκικό δίκτυο TRT δημοσίευσε ένα AI βίντεο, παρουσιάζοντας τα γεγονότα του 1453 με τα «μάτια» της τουρκικής πλευράς.

Στο βίντεο αυτό, το TRT χαρακτηρίζει την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Σουλτάνο Μωάμεθ Β΄ ως ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά και μηχανικά επιτεύγματα της παγκόσμιας ιστορίας. Όπως αναφέρει, «ο Οθωμανός ηγεμόνας κατάφερε πριν από 573 χρόνια να πετύχει αυτό που απέτυχαν να καταφέρουν επί γενιές πολυάριθμοι στρατοί: να καταλάβει την πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας».

Το βίντεο ξεκινά με μία φράση, που αποδίδεται στον Μέγα Ναπολέοντα: «Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, πρωτεύουσα θα ήταν η Κωνσταντινούπολη».