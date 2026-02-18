Ερντογάν: Χωρίς την Τουρκία η ευρωπαϊκή άμυνα θα είναι ανεπαρκής

O Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να αγνοεί τον ρόλο της Τουρκίας στην ασφάλεια της ηπείρου, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αρθούν τα ιδεολογικά εμπόδια προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο αμυντικό πλαίσιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του από την Αιθιοπία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τον ενεργό ρόλο της Τουρκίας σε αποστολές και ασκήσεις του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς εάν η εμφανής παρουσία της Τουρκίας στη μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γερμανία — σε συνδυασμό με την άμεση αποστολή μαχητικών αεροσκαφών F-16 για την προστασία του εναέριου χώρου της Βαλτικής — αποδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς τη δύναμη και την αποφασιστικότητα της Τουρκίας, ο Ερντογάν απάντησε:

«Έχει έρθει η ώρα να συμπεριληφθεί η Τουρκία»

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία εδώ και χρόνια επισημαίνει τις δυνητικές συνεισφορές της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ευρωπαϊκές δομές ασφάλειας.

«Έχει προ πολλού έρθει η ώρα η Ευρώπη να συμπεριλάβει την Τουρκία στους υφιστάμενους μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας», δήλωσε. «Ο κόσμος αλλάζει. Σε αυτή την εποχή ραγδαίων μετασχηματισμών, για πόσο ακόμη μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμένει δέσμια στενών ατζεντών; Δεν είναι δυνατόν να το κατανοήσει κανείς».

Τόνισε ότι η ορθή επιλογή θα ήταν η άρση των ιδεολογικών εμποδίων που παρεμποδίζουν την ενσωμάτωση της Τουρκίας στην Ευρώπη και η ενίσχυση της Ευρώπης μέσω της ενίσχυσης της Τουρκίας.

«Οι στάσεις που αποκλείουν την Τουρκία και αγνοούν τις παγκόσμιες πραγματικότητες δεν είναι ορθολογικές», ανέφερε. «Αν υπάρχει πρόθεση για τη δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην Ευρώπη, είναι σαφές ότι η διαμόρφωσή της χωρίς την Τουρκία θα αποτελούσε ανεπαρκή προσπάθεια».

Ο εξέχων ρόλος της Τουρκίας σε άσκηση του ΝΑΤΟ

Η Τουρκία συμμετείχε στη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γερμανία με 2.000 στρατιώτες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSK). Κατά τη διάρκεια της άσκησης, το μη επανδρωμένο μαχητικό αερόχημα Bayraktar TB3 επιχειρούσε από το αμφίβιο επιθετικό πλοίο TCG Anadolu και έπληξε επιτυχώς προκαθορισμένους στόχους.

Ο Ερντογάν επισήμανε ότι ο τουρκικός στρατός συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων και αποτελεσματικότερων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Ο τουρκικός στρατός σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ενεργούς στρατούς στο ΝΑΤΟ. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις μας. Χάρη σε αυτό, δεν είμαστε μια χώρα που απλώς μιλά στο τραπέζι, αλλά μια χώρα που αποδεικνύει τις δυνατότητές της στο πεδίο», δήλωσε

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι πλέον έχει καταστεί ευρέως κατανοητό πως δεν μπορεί να διαμορφωθεί μια ρεαλιστική και βιώσιμη εξίσωση ευρωπαϊκής ασφάλειας χωρίς την Τουρκία.