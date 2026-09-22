Ερντογάν από ΟΗΕ: Η Γάζα, το πιο απάνθρωπο στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας

Με ειδική αναφορά στην ανθρωπιστική κρίση στην Παλαιστίνη επέλεξε να ξεκινήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν , δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως η Γάζα σήμερα «είναι το πιο απάνθρωπο και επαίσχυντο στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας».

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τη λύπη του για το «μπλόκο» της εισόδου του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση, σημειώνοντας πως «ο αξιότιμος πρόεδρος του Κράτους της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, του οποίου το κράτος αναγνωρίζεται επίσημα από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών, δεν μπόρεσε να παραστεί σε αυτήν την αίθουσα για δύο συνεχόμενα χρόνια».

«Αυτή η αδικία εναντίον των Παλαιστινίων αδελφών μας είναι βαθιά ανησυχητική. Θέλω να γίνει γνωστό ότι παρόλο που ο κ. Αμπάς δεν μπορεί να παραστεί εδώ αυτοπροσώπως, εμείς, όπως κάναμε και πέρυσι, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη φωνή ενός ελεύθερου και κυρίαρχου Κράτους της Παλαιστίνης να ακουστεί από το βήμα του ΟΗΕ» ανέφερε στην ομιλία του ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει το CNN Turk.

Μιλώντας για το τραγικό αποτέλεσμα των πολέμων, επεσήμανε πως «οι τελευταίοι 12 μήνες έχουν καταγραφεί ως μια από τις πιο αιματηρές περιόδους των τελευταίων 30 ετών, με πάνω από 60 συγκρούσεις και πολέμους».

«Από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία και τη Ρωσία, από τη Μιανμάρ μέχρι το Νταρφούρ, από το Ιράν μέχρι τον Λίβανο, 250.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πολλοί περισσότεροι έχουν υποστεί ανείπωτο πόνο. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη γη όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Βέλη» στο Ισραήλ

«Μόνο στη Γάζα, τα τελευταία τρία χρόνια, 74.000 αδελφοί και αδελφές μας, κυρίως παιδιά και γυναίκες, έχουν γίνει θύματα της ισραηλινής κρατικής τρομοκρατίας. Ο λαός της Γάζας εξακολουθεί να αναζητά τους αγαπημένους του κάτω από τα ερείπια, ανακτώντας τις σορούς των συζύγων, των παιδιών και των γονιών του. Αθώα παιδιά που έχουν χάσει τα χέρια και τα πόδια τους σε ισραηλινές επιθέσεις προσπαθούν να πάνε σχολείο και να κρατηθούν στη ζωή με ξύλινα πρόσθετα μέλη» όπως υπογράμμισε στην ομιλία του.

Όπως τόνισε «η Γάζα είναι το πιο απάνθρωπο και επαίσχυντο στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας. Ακόμα και μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε χάρη στις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και τις συνεισφορές χωρών, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας, ο αριθμός των κατοίκων της Γάζας που έχουν σκοτωθεί έχει ξεπεράσει τους 1.500».