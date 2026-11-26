Δήλωση εννέα σημείων μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Λιβύη, συντάχθηκε μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (MGK) υπό την προεδρία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο κείμενο που δημοσιεύθηκε όσον αφορά την Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος σημειώνεται ότι η Τουρκία θα επιδιώκει διπλωματικές λύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων της βασισμένη στον διάλογο και τη διπλωματία.

«Η Τουρκία θα διατηρήσει την εποικοδομητική και προσανατολισμένη σε λύσεις προσέγγισή της, βασισμένη στον διάλογο και τη διπλωματία, σε θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος», αναφέρεται το κείμενο.

Ωστόσο, τονίστηκε ότι θα συνεχιστεί η «αδιαπραγμάτευτη στάση της όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες».

Σε ότι αφορά τη Λιβύη στο κείμενο υπογραμμίζονται οι προσπάθειες που καταβάλει η Τουρκία «για τη διασφάλιση της ενότητας και της ακεραιότητας της Λιβύης» και ότι η χώρα «θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ειρήνη και την ευημερία του αδελφού λιβυκού λαού».

«Επίθεση σε Ντανιάχου»

Η Άγκυρα στο έβδομο σημείο του κειμένου επιτίθεται στην ισραηλινή κυβέρνηση επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές κατοχής και προσάρτησης του Ισραήλ, οι οποίες στοχεύουν την Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία, εντείνουν την αστάθεια στην περιοχή.

Παράλληλα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους δρώντες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στις ειρηνευτικές διαδικασίες να υιοθετήσουν πιο αποφασιστική στάση έναντι της ισραηλινής διοίκησης, κατηγορώντας την ότι επιμένει στην περιφρόνηση του δικαίου παρά τις υποχρεώσεις της.

Για τα άμεσα γειτονικά μέτωπα της Συρίας και του Ιράκ, στο τέταρτο σημείο τονίζεται η ανάγκη προώθησης της πολύπλευρης συνεργασίας σε όλους τους τομείς, με την Άγκυρα να δηλώνει πως θα εξακολουθήσει να εργάζεται με όραμα ένα ασφαλές, σταθερό, συμπεριληπτικό και ευημερούν μέλλον στην κοινή γεωγραφική περιοχή.

Αναφορά γίνεται και στη Βόρεια Αφρική, με το ένατο σημείο να εστιάζει στις προσπάθειες και την πρόοδο που έχει σημειωθεί για τη διασφάλιση της ενότητας και της ακεραιότητας της Λιβύης, επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την ειρήνη και την ευημερία του «αδελφού λιβυκού λαού». Τέλος, στο έκτο σημείο υπογραμμίζεται ότι η Τουρκία, έχοντας αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών από το Αζερμπαϊτζάν, θα προωθήσει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τουρκικό κόσμο.

Στο πρώτο, δεύτερο σημείο και τρίτο επισημαίνονται οι δράσεις«κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και ISIS», για τον στόχο «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος