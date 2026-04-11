Εργαστήρια συμβουλευτικής ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και τον Απρίλιο – Πώς δηλώνετε συμμετοχή

Συνεχίζονται και τον Απρίλιο τα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, προετοιμάζοντάς τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τον Απρίλιο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 146 εργαστήρια: 128 διά ζώσης σε 83 ΚΠΑ2 και 18 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.
Θεματικές ενότητες
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:
- Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;
- Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;
- Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.
- Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;
- Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.
- Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – Γνωριμία με το ESCO.
- Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.
- Business Model Canvas: Σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.
- Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – Αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.
- Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First).
- Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.
- Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.
Διά ζώσης εργαστήρια
- Διάρκεια: 3 ώρες.
- Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00, (ανάλογα με το ΚΠΑ2).
- Η υλοποίηση γίνεται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.
Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.
Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν το πρόγραμμα των διά ζώσης εργαστηρίων με ένα εδώ.
Διαδικτυακά e-Εργαστήρια
Για τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας δύο ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα με τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.