Εργαστήρια συμβουλευτικής ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και τον Απρίλιο – Πώς δηλώνετε συμμετοχή

Συνεχίζονται και τον Απρίλιο τα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, προετοιμάζοντάς τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τον Απρίλιο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 146 εργαστήρια: 128 διά ζώσης σε 83 ΚΠΑ2 και 18 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – Γνωριμία με το ESCO.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

Business Model Canvas: Σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – Αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First).

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.

Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.

Διά ζώσης εργαστήρια

Διάρκεια: 3 ώρες.

Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00, (ανάλογα με το ΚΠΑ2).

Η υλοποίηση γίνεται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.

Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν το πρόγραμμα των διά ζώσης εργαστηρίων με ένα εδώ.

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Για τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας δύο ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα με τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.