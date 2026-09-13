Έργα Υποδομών που αλλάζουν τη Βόρεια Ελλάδα

Του Χρήστου Δήμα, Υπουργού Υποδομών-Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα παρεμβάσεων των τελευταίων δεκαετιών, με έργα που εκτείνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, όπου προωθείται ένα ευρύ πλέγμα υποδομών με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

Οδικοί άξονες, αστικές συγκοινωνίες, σιδηροδρομικές παρεμβάσεις, υδραυλικά και κτιριακά έργα συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη άμεσων αναγκών, αλλά φιλοδοξεί να ενισχύσει συνολικά τη θέση της Βόρειας Ελλάδας στον οικονομικό και μεταφορικό χάρτη της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Κομβική θέση σε αυτή την αναπτυξιακή κατεύθυνση κατέχει η Θεσσαλονίκη, η οποία, χάρη στη γεωγραφική της θέση, το λιμάνι και τις μεταφορικές της συνδέσεις, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πύλες εμπορίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών της ενισχύει τη δυνατότητά της να λειτουργήσει ως βασικός κόμβος logistics για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκονται μεγάλα έργα υποδομών που αναβαθμίζουν το δίκτυο μεταφορών και ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, προχωρούν σημαντικά οδικά έργα σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως η Παράκαμψη Αλεξανδρούπολης, οι άξονες Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη, ο οδικός άξονας Ιωάννινα – Κακαβιά, καθώς και η αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού.

Αντίστοιχα, στο σιδηροδρομικό δίκτυο βρίσκονται σε εξέλιξη ουσιαστικές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των γραμμών Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο και Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, οι οποίες ενισχύουν τη διασύνδεση της χώρας με τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Στην ίδια κατεύθυνση, κομβική εξέλιξη αποτελεί η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη – Πύθιο. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διάδρομο μεταφορών Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου.

Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα των υδραυλικών έργων, με το αρδευτικό έργο στο Νεστόριο, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, να αποτελεί έργο καίριας σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία και τον πρωτογενή τομέα.

Ταυτόχρονα, στη Θεσσαλονίκη, στρατηγικό στόχο για το Υπουργείο αποτελεί η περαιτέρω αναβάθμιση των μετακινήσεων, με την επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά, σε συνδυασμό με τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στην ίδια κατεύθυνση, συνεχίζεται η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με σύγχρονα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Ο σχεδιασμός επεκτείνεται και στον τομέα της σχολικής στέγης. Μέσω των Κτιριακών Υποδομών υλοποιούνται 17 νέες σχολικές μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία με ΣΔΙΤ, εκ των οποίων οι τέσσερις αναμένεται να παραδοθούν έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, στη δεύτερη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» έχουν ενταχθεί 27 ακόμη σχολεία, τα 21 στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το σύνολο αυτών των έργων συνθέτει έναν ενιαίο σχεδιασμό που ενισχύει τις μεταφορές, στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα και αναβαθμίζει κρίσιμες υποδομές, διαμορφώνοντας καλύτερες συνθήκες για την καθημερινότητα των πολιτών και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

(Δημοσιεύθηκε στο ειδικό έντυπο του MyPortal.gr και της εφημερίδας “Πολιτική” για την 90η ΔΕΘ)