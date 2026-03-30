Έρευνα της GPO για τη ΔΕΘ: Θετικοί οι Θεσσαλονικείς υπέρ του νέου σχεδίου ανάπλασης

Το νέο σχέδιο για την ανάπλαση της ΔΕΘ συγκεντρώνει ευρεία αποδοχή στην τοπική κοινωνία, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της GPO στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται στη δημοσκόπηση, η ΔΕΘ αναγνωρίζεται ως θεσμός με ισχυρό αποτύπωμα για την οικονομία και την πόλη, ενώ τα βασικά στοιχεία του αναθεωρημένου σχεδίου αξιολογούνται θετικά σε πολύ υψηλά ποσοστά.

Τα ευρήματα της έρευνας της GPO αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορούν στη νέα εκδοχή της ανάπλασης, η οποία διαφοροποιείται ουσιαστικά από το αρχικό σχέδιο που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχία μεταξύ των πολιτών, καθώς είχε θεωρηθεί από πολλούς μη βιώσιμο και φαραωνικό.

Το νέο μοντέλο δεν περιλαμβάνει πλέον ξενοδοχείο και εμπορικό κέντρο, ενώ δίνει σαφή έμφαση στο πράσινο, στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, στη διατήρηση της ιστορικότητας του χώρου και στη λειτουργική αναβάθμιση της ΔΕΘ ως εκθεσιακού και συνεδριακού πυρήνα της πόλης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η έρευνα αποτυπώνει όχι μόνο τη διαχρονική σημασία της ΔΕΘ για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες προσλαμβάνουν σήμερα ένα σχέδιο που η διοίκηση περιγράφει ως αμιγώς δημόσια παρέμβαση και ως μια νέα σχέση της ΔΕΘ με την πόλη και την καθημερινότητά της.

Συμπεράσματα Έρευνας

Θεσμική αξία της ΔΕΘ

Image

Το 93,2% αναγνωρίζει τη σημασία της ΔΕΘ για την οικονομία και την πόλη.

Ενημέρωση για το έργο

Image

Το 62,1% έχει ακούσει, αλλά μόνο το 22% γνωρίζει ουσιαστικά, ενώ το 37,2% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή μάλλον δεν γνωρίζει.

Υψηλή αποδοχή για τις παρεμβάσεις

Η μέση θετική αξιολόγηση των 7 βασικών χαρακτηριστικών του έργου φτάνει το 88,1%, με ισχυρότερη αποδοχή στο πράσινο με 92,1%, τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικότητας με 92,2% και το parking με 91,7%.

Image

Αντιλαμβανόμενα οφέλη

Η ανάπλαση συνδέεται με πολύ ισχυρά αντιλαμβανόμενα περιβαλλοντικά, αστικά και λειτουργικά οφέλη, με το 84,6% να βλέπει θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Image

Πλειοψηφική τάση υπέρ της ανάπλασης

Οι επιφυλάξεις εμφανίζονται μειοψηφικά, μεταξύ 5,1% και 16,2% διαμορφώνοντας μια σαφή πλειοψηφική τάση υπέρ της ανάπλασης, με υψηλά ποσοστά θετικών αξιολογήσεων και σαφώς μικρότερη μειοψηφία επιφυλακτικών ή αρνητικών στάσεων. Δεν διαφαίνεται διάθεση των κατοίκων της Θεσσαλονίκης να φύγει η ΔΕΘ εκτός πόλης.

Πηγή: iefimerida.gr