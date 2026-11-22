Μόλις το 3,7% των διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών στην Αττική και το 2,9% στη Θεσσαλονίκη πληροί τα χαρακτηριστικά του λεγόμενου «δημοφιλούς σπιτιού», δηλαδή ενός διαμερίσματος με δύο υπνοδωμάτια, επιφάνεια 65 έως 90 τμ, κατασκευασμένου μετά το 1985 και από τον δεύτερο όροφο και πάνω. Αυτό προκύπτει από στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αγοράς Ακινήτων της newdeal real estate group, τα οποία περιλαμβάνονται σε έρευνα της newdeal academy σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, με ημερομηνία αναφοράς τον Νοέμβριο του 2026. Η έρευνα αναδεικνύει τη αναντιστοιχία ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των κατοικιών που διατίθενται προς πώληση και σε εκείνα που αναζητούν οι υποψήφιοι αγοραστές.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται με αφορμή την δημοσιοποίηση της έρευνας, όσοι αναζητούν σπίτι στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη βιώνουν καθημερινά το ίδιο παράδοξο. Οι πλατφόρμες ακινήτων έχουν μεγάλο αριθμό επιλογών, όμως στην πράξη τα σπίτια που ταιριάζουν στις πραγματικές ανάγκες ενός νοικοκυριού μοιάζουν άφαντα. Ο όγκος των αγγελιών είναι παραπλανητικός, επειδή το ίδιο ακίνητο ανεβαίνει συχνά ταυτόχρονα σε διαφορετικές πλατφόρμες και από πολλά μεσιτικά γραφεία, σχεδόν τέσσερις στις δέκα αγγελίες είναι ουσιαστικά διπλοεγγραφές. Έτσι, στην Αττική οι εκατοντάδες χιλιάδες αγγελίες μεταφράζονται σε πολύ λιγότερα πραγματικά διαθέσιμα ακίνητα (141.027 σπίτια έναντι 240.365 αγγελιών), ενώ ακριβώς το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη (33.778 σπίτια έναντι 53.495 αγγελιών).

Ειδικότερα στην έρευνα αναφέρεται ότι η μεγαλύτερη πρόκληση αποκαλύπτεται όταν κοιτάξει κανείς τι ακριβώς είναι αυτά τα σπίτια που πωλούνται. Αντί για σύγχρονα, μεσαία διαμερίσματα πόλης, η αγορά σύμφωνα με την έρευνα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

– Γηρασμένα και χαμηλά διαμερίσματα: Σχεδόν τέσσερα στα δέκα διαθέσιμα ακίνητα έχουν χτιστεί πριν από το 1980 (37,5% στην Αττική και 38,1% στη Θεσσαλονίκη), κουβαλώντας το βάρος της παλαιότητας. Παράλληλα, η συντριπτική πλειονότητα βρίσκεται σε χαμηλούς ορόφους, με τον πρώτο όροφο να κυριαρχεί (15,5% στην Αττική και 17,6% στη Θεσσαλονίκη) και τους υψηλούς ορόφους από τον τέταρτο και πάνω να αποτελούν είδος προς εξαφάνιση (περίπου 10% και στις δύο πόλεις).

– Πολλά μεγάλα σπίτια, λίγα λειτουργικά: Την ώρα που οι περισσότεροι αγοραστές αναζητούν ένα πρακτικό οικογενειακό διαμέρισμα, η μεγαλύτερη μερίδα της προσφοράς αφορά τεράστια ακίνητα άνω των 150 τμ (24,5% στην Αττική και 19,8% στη Θεσσαλονίκη). Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει έντονη παρουσία μικρών φοιτητικών χώρων κάτω των 70 τμ (34,8% έναντι 25,1% στην Αττική).

– Το έλλειμμα της αγοράς: Όταν συνδυαστούν τα κριτήρια που ζητά ο μέσος αγοραστής -ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, 65 έως 90 τμ, χτισμένο μετά το 1985 και από τον δεύτερο όροφο και πάνω – αποδεικνύεται ότι το «δημοφιλές σπίτι» σχεδόν δεν υπάρχει (μόλις 3,7% στην Αττική και 2,9% στη Θεσσαλονίκη).

Η αγορά, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, δεν πάσχει από έλλειψη αγγελιών, αλλά από έλλειψη «κατάλληλων» σπιτιών: τα διαθέσιμα ακίνητα είναι είτε πολύ παλιά, είτε υπερβολικά μεγάλα και ακριβά, αφήνοντας τη μεγάλη μάζα των αγοραστών να ψάχνει κυριολεκτικά ψύλλους στα άχυρα.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα και την επόμενη μέρα για το κτιριακό απόθεμα, η πρόεδρος και ιδρύτρια της newdeal real estate group, Σταυρούλα Βαμβακά, επισημαίνει: «Στην εικόνα αυτών των σπιτιών αποτυπώνεται μια ολόκληρη ιστορική πορεία της πόλης. Για να αποκτήσει ξανά η αγορά σύγχρονα και λειτουργικά σπίτια, χρειάζεται να διευρυνθούν ουσιαστικά τα προγράμματα “Ανακαινίζω”, καλύπτοντας όχι μόνο το εσωτερικό και την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και τις προσόψεις των κτιρίων ώστε η Αθήνα και τα αστικά μας κέντρα να αποκτήσουν ένα πρόσωπο πιο ανθρώπινο και ελκυστικό πρώτα απ’ όλα για τους ίδιους τους κατοίκους τους. Και λύσεις υπάρχουν είτε μέσα από στοχευμένο τραπεζικό δανεισμό και επιδοτήσεις, είτε με γενναία φορολογικά κίνητρα, όπως η μείωση του φόρου ενοικίων, που θα δώσουν στους ιδιοκτήτες το κίνητρο να αναβαθμίσουν τα ακίνητά τους και να τα ρίξουν ξανά ζωντανά στην αγορά».