Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών του αμερικανικού Κογκρέσου μπαίνει η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , καθώς προαναγγέλλεται έρευνα για καταγγελίες περί αδιαφανών συναλλαγών που συνδέονται με τη διπλωματική της θητεία στην Αθήνα.

Η Γκίλφοϊλ περιλαμβάνεται σε κατάλογο 12 προσώπων από το στενό οικογενειακό και πολιτικό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, στα οποία απεστάλησαν επιστολές με αίτημα τη διατήρηση εγγράφων ενόψει των επικείμενων κοινοβουλευτικών ερευνών.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια, Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Ιανουάριο, όταν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του σώματος.

Σύμφωνα με το CBS News, ο Γκαρσία απέστειλε την Τετάρτη (18/11) επιστολή στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενημερώνοντάς την ότι η Επιτροπή σκοπεύει να διερευνήσει καταγγελίες για πρακτικές «pay-to-play» που σχετίζονται με τη θητεία της ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Πρόκειται για πρακτικές στις οποίες η παροχή χρημάτων ή άλλων ανταλλαγμάτων φέρεται να συνδέεται με την εξασφάλιση πρόσβασης, επιρροής ή ευνοϊκής μεταχείρισης από πρόσωπα που κατέχουν δημόσια αξιώματα.

Η επιστολή δεν συνιστά διαπίστωση παρανομίας, αλλά αποτελεί προπαρασκευαστικό βήμα για τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικής έρευνας. Στο δημοσίευμα δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες συναλλαγές ή πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στις καταγγελίες.

Η Γκίλφοϊλ ανάμεσα σε 12 πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ

Η πρώην πρέσβης στην Αθήνα δεν είναι η μόνη που καλείται να διατηρήσει έγγραφα και στοιχεία.

Ανάλογες επιστολές έλαβαν οι δύο γιοι του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, καθώς και πρώην και νυν στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν ένα ευρύ πρόγραμμα κοινοβουλευτικού ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, καταγγελίες διαφθοράς, τη μεταναστευτική πολιτική και τη διαχείριση των αρχείων της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν.

«Οι ψηφοφόροι έδωσαν στους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου μια ισχυρή εντολή να ξεριζώσουν τη διαφθορά και να διασφαλίσουν ότι η κυβέρνηση λογοδοτεί στον λαό», ανέφερε ο Γκαρσία στις επιστολές του.

Όπως υποστήριξε, οι έρευνες θα αποτελέσουν τη βάση για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του 120ού Κογκρέσου.

Από τα κρυπτονομίσματα της οικογένειας Τραμπ μέχρι την υπόθεση Έπσταϊν

Στην περίπτωση των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, η Επιτροπή σχεδιάζει να εξετάσει ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στη World Liberty Financial, την επιχείρηση κρυπτονομισμάτων της οικογένειας.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αντικείμενο διερεύνησης αναμένεται να αποτελέσει και η χρηματοδότηση από Ρώσο ολιγάρχη εκδηλώσεων που ακολούθησαν τον γάμο του σε ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες, τον περασμένο Μάιο.

Στο επίκεντρο της επιστολής προς τον Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται οι προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητές του και ο ρόλος του στις διαπραγματεύσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία. Κατά τον Γκαρσία, εγείρονται ζητήματα διαφάνειας και ενδεχόμενης αξιοποίησης κυβερνητικής θέσης για προσωπικό οικονομικό όφελος.

Παράλληλα, οι επιστολές προς τον αντιπρόεδρο Βανς, την πρώην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, τον υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς και τον διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών Γουίλιαμ Μάρσαλ αφορούν τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν και τη μεταγωγή της συνεργάτιδάς του, Γκισλέιν Μάξγουελ, σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας στο Τέξας.

Άλλες έρευνες θα επικεντρωθούν στις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας και σε καταγγελίες για διαφθορά στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ενώ θα εξεταστούν και οι ιδιωτικές δωρεές για την κατασκευή της νέας αίθουσας εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου.

Η προειδοποίηση του Λευκού Οίκου και η απάντηση Γκαρσία

Η προαναγγελία των ερευνών έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Ο νομικός του σύμβουλος, Γουίλ Σαρφ, απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα επιστολή στον Ρόμπερτ Γκαρσία, προειδοποιώντας ότι οι σχεδιαζόμενες έρευνες «ενδέχεται να περάσουν τη γραμμή και να καταστούν απροκάλυπτα εγκληματικές».

Υποστήριξε ακόμη ότι κάθε ερευνητική ενέργεια του Κογκρέσου οφείλει να εξυπηρετεί θεμιτό νομοθετικό σκοπό.

Ο Γκαρσία απέρριψε τις προειδοποιήσεις, τονίζοντας ότι το Κογκρέσο διαθέτει ευρείες εξουσίες διερεύνησης και εποπτείας. «Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας αγωνίζονται για να βάλουν τέλος στην εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, την ανάρμοστη συμπεριφορά και τις καταχρήσεις αυτής της κυβέρνησης. Αυτή είναι μόνο η αρχή», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο νότιο Τέξας, Άαρον Ράιτς, έχει αποστείλει ειδοποιήσεις σε τουλάχιστον πέντε Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές, ζητώντας τους να διατηρήσουν έγγραφα που σχετίζονται με δηλώσεις τους για τις επικείμενες έρευνες.

Με τους Δημοκρατικούς να ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν τις εξουσίες κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον Ιανουάριο, η υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα επιμέρους μέτωπα της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση Τραμπ.