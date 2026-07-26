Έρχονται μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Την προηγούμενη Δευτέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο δήμο Νεάπολης – Συκεών. Εκεί επισκέφθηκε την λαϊκή αγορά της Νεάπολης και στη συνέχεια συζήτησε με τον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη. Είπαν πολλά, όπως για τον νέο νόμο της αυτοδιοίκησης (το ΠΑΣΟΚ είναι κατά), για τα προβλήματα των δήμων κ.τ.λ. Ωστόσο λέγεται πως το κόμμα αναζητά υποψήφιο βουλευτή από την περιοχή για δύο λόγους: Ο πρώτος να περιορίσει τις απώλειες προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία θα “εκπροσωπείται” στον δήμο από τον Αντώνη Σαουλίδη. Ο αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη κατείχε για χρόνια θέση αντιδημάρχου στο δήμο και όπως είναι φυσιολογικό διατηρεί αυξημένη πρόσβαση στην περιοχή. Χρειάζεται λοιπόν κάποιο πρόσωπο προκειμένου να ανακοπούν οι “μετακινήσεις”. Ο δεύτερος λόγος είναι η επιρροή του Σίμου Δανιηλίδη. Μετά από 8 τετραετίες στο αξίωμα του δημάρχου είναι προφανές, ότι μπορεί να φέρει ψήφους προς το κόμμα, πόσο μάλλον αν υπάρχει και τοπική εκπροσώπηση.

Στα νέα ονόματα, πάντως που ακούγονται για το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης είναι και αυτό του Τάσου Τζήκα. Ο επί 14 χρόνια πρόεδρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης μετά την αποχώρηση του από τον φορέα είναι έτοιμος για το επόμενο του βήμα. Και αυτό περιλαμβάνει την κάθοδο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Υποψηφιότητα που αν τελικά προχωρήσει θα “ανακατέψει” για τα καλά την τράπουλα στο “πράσινο” ψηφοδέλτιο.

Την ίδια ώρα θέμα ημερών είναι το ΠΑΣΟΚ να αποκτήσει και έναν ακόμη βουλευτή στην Α’ Θεσσαλονίκης μετά την Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά, που εκλέχτηκε στο Κιλκίς, αλλά θα είναι υποψήφιος στην συγκεκριμένη εκλογική περιοχή. Πρόκειται για τον Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος εκλέχτηκε με την Πλεύση Ελευθερίας, ανεξαρτητοποιήθηκε, βρέθηκε στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη από τους οποίους αποχώρησε πρόσφατα. Η επίσημη ανακοίνωση τοποθετείται για την ερχόμενη εβδομάδα.

Νέες προσθήκες

Πάντως το κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά στην κοινοβουλευτική του δύναμη. Και αυτό γιατί ακόμη δύο βουλευτές είναι στο κατώφλι της “Χαριλάου Τρικούπη”. Νίνα Κασσιμάτη και Ευαγγέλος Αποστολάκης θα είναι οι επόμενοι.

Το μεγάλο πρόβλημα ακούει στο όνομα Θοδώρα Τζάκρη. Η βουλευτής Πέλλας τα έχει βρει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, πλην όμως υπάρχει το γνωστό ζήτημα με τα χρόνια που βρίσκεται στην Ελληνική Βουλή, πάνω από 20, κάτι που υπερβαίνει το όριο που προβλέπει το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως θα είναι οι μοναδικοί. Στην δεξαμενή των περίπου πενήντα ανεξάρτητων βουλευτών υπάρχουν αρκετοί που βλέπουν ως πιθανό προορισμό τους το ΠΑΣΟΚ. Και δεν προέρχονται μόνο από την “συνήθη ύποπτο”, δηλαδή την κεντροαριστερά.

Διμέτωπος

Σε δύο μέτωπα θα κινηθεί πλέον το ΠΑΣΟΚ. Θα κλιμακώσει την αντιπολιτευτική του τακτική απέναντι στην κυβέρνηση επιθυμώντας να μεταφέρει το πεδίο της σύγκρουσης στην καθημερινότητα. Οι συχνές επισκέψεις του Νίκου Ανδρουλάκη σε λαϊκές αγορές φανερώνουν την πρόθεση του να επαναφέρει συνεχώς στο προσκήνιο το ζήτημα της ακρίβειας. Με τις τιμές να έχουν πάρει και πάλι την ανηφόρα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. “Σιωπηλό φόρο στο εισόδημα του πολίτη”, χαρακτήρισε την ακρίβεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα η αδυναμία των Ελλήνων να πάνε διακοπές ή όσοι πάνε είναι για πολύ λίγες ημέρες αποτελούν επίσης ένα προνομιακό πεδίο για το κόμμα το αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το δεύτερο μέτωπο έχει να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου για τον τρόπο που μετακινούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. προς την ΕΛ.Α.Σ.

” Έχουμε το κόµµα Τσίπρα, στο οποίο µεταφέρονται σταδιακά, µε απαράδεκτο κι ανήθικο τρόπο, µία σειρά από πολιτικούς, οι οποίοι παραδίδουν την έδρα τους όχι γιατί διαφωνούν µε την πολιτική του κόμματος τους ή γενικά µε την πολιτική και την εγκαταλείπουν, αλλά γιατί τους κάλεσε ο κ. Τσίπρας να παραδώσουν τις έδρες τους”, είπε η κ. Διαμαντοπούλου.