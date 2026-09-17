Έρχονται 810 νέες θέσεις στάθμευσης για μηχανάκια – Τη Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο του δήμου Θεσσαλονίκης

Τριάντα νέους χώρους αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων, που αντιστοιχούν συνολικά σε 810 θέσεις, σχεδιάζει να δημιουργήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε κομβικά σημεία του κέντρου της πόλης. Η σχετική μελέτη αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο, την προσεχή Δευτέρα.

Οι νέες θέσεις χωροθετούνται σε ένα ευρύ τμήμα της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας, από την περιοχή της πλατείας Φαναριωτών και τη Μητροπόλεως μέχρι τη Δωδεκανήσου και από τη Φιλίππου μέχρι την Παύλου Μελά. Σε ορισμένα σημεία προβλέπονται μικρές νησίδες δέκα ή δεκαπέντε δικύκλων, ενώ αλλού δημιουργούνται μεγαλύτεροι χώροι, δυναμικότητας έως και 60 θέσεων.

Η νέα παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στις περίπου 1.400 θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων που είναι ήδη χωροθετημένες στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα. Από αυτές, περίπου 610 υλοποιήθηκαν μέσα στο 2025. Παρά την ενίσχυση των διαθέσιμων χώρων, οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης διαπιστώνουν ότι οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες, καθώς εξακολουθεί να καταγράφεται εκτεταμένη στάθμευση δικύκλων πάνω σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους, με συνέπειες στην κίνηση των πεζών και ιδιαίτερα των εμποδιζόμενων και των ατόμων με αναπηρία.

Στη μελέτη επισημαίνεται, μάλιστα, ότι οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες δέχονται αιτήματα πολιτών για τη δημιουργία πρόσθετων χώρων, ενώ συγκεκριμένες θέσεις πρότεινε και η Δημοτική Αστυνομία.

Στόχος να απελευθερωθούν τα πεζοδρόμια

Βασικός στόχος είναι να απελευθερωθούν τα πεζοδρόμια από τα παράνομα σταθμευμένα μηχανάκια και να αποδοθεί ξανά στους πεζούς ο χώρος που τους ανήκει.

Από τις 810 νέες θέσεις, οι 140 θα καταλάβουν χώρο που σήμερα αντιστοιχεί σε 28 θέσεις επισκεπτών του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, ενώ οι υπόλοιπες 670 αναπτύσσονται σε ελεύθερες θέσεις στάθμευσης ΙΧ αλλά και σε σημεία όπου σήμερα καταγράφεται παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων και στα οποία ο νέος ΚΟΚ επιτρέπει πλέον τη χωροθέτηση θέσεων δικύκλων.

Πού δημιουργούνται οι 810 θέσεις δικύκλων

Οι 810 νέες θέσεις στάθμευσης δικύκλων χωροθετούνται στα ακόλουθα τριάντα σημεία: 1. Δημητρίου Γούναρη – Π. Μελά (πλευρά περιττών οικοδομικών αριθμών 35 θέσεις), 2. Δημητρίου Γούναρη – Π. Μελά (πλευρά άρτιων οικοδομικών αριθμών 20 θέσεις), 3. Μητροπόλεως – Π. Μελά (50 θέσεις), 4. Αξιού – Κουντουριώτου (50 θέσεις), 5. Μητροπόλεως – Μ. Ιωσήφ (15 θέσεις), 6. Ιασωνίδου – Χριστοπούλου (10 θέσεις), 7. Ιασωνίδου – Φιλίππου (10 θέσεις), 8. Εθνικής Αμύνης – Αλ. Σβώλου (5 θέσεις), 9. Ερμού – Βενιζέλου (10 θέσεις), 10. Ερμού – Κυδωνιάτου (15 θέσεις), 11. Κομνηνών – Βασ. Ηρακλείου (10 θέσεις), 12. Βηλαρά – Βαλαωρίτου (15 θέσεις), 13. Β. Ουγκώ – Βεροίας (15 θέσεις), 14. Χαλκέων – Εγνατία (25 θέσεις), 15. Δωδεκανήσου – Δαναΐδων (20 θέσεις), 16. Βενιζέλου – Εγνατία (60 θέσεις), 17. Αγ. Σοφίας – Εγνατία (60 θέσεις), 18. Κ. Ντηλ – Κορομηλά (15 θέσεις), 19. Πολυτεχνείου – Δωδεκανήσου (30 θέσεις), 20. Βαλαωρίτου 25 (50 θέσεις), 21. Λ. Σοφού 7 (20 θέσεις), 22. Μαν. Κυριακού – Αρμενοπούλου (15 θέσεις), 23. Πλάτωνος (60 θέσεις), 24. Πλατεία Αντιγονιδών (50 θέσεις), 25. Βενιζέλου – Φιλίππου (45 θέσεις), 26. Λ. Σοφού – Δωδεκανήσου (10 θέσεις), 27. Ολ. Διαμαντή – Δωδεκανήσου (15 θέσεις), 28. Ολ. Διαμαντή (30 θέσεις), 29. Τσιμισκή – Π. Μελά (20 θέσεις), 30. Μακρυγιάννη – Ιασωνίδου (25 θέσεις).