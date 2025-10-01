Έρχονται 3 φάρμακα που θα χαρίσουν περισσότερα χρόνια ζωής στους σκύλους μας

Όποιος έχει σκύλο ξέρει καλά το ίδιο γλυκόπικρο συναίσθημα: η χαρά της συντροφιάς του μεγαλώνει μαζί με τον φόβο της απώλειας. Η ζωή τους, όσο γεμάτη κι αν είναι, μοιάζει πάντα πολύ σύντομη σε σχέση με τη δική μας. Αλλά ίσως αυτό σύντομα αλλάξει.

Ο λόγος είναι ότι μια καινοτόμος εταιρεία στις ΗΠΑ, η Loyal, αναπτύσσει φάρμακα που υπόσχονται να χαρίσουν στους τετράποδους φίλους μας όχι απλώς περισσότερα χρόνια, αλλά περισσότερα καλά χρόνια – γεμάτα κίνηση, παιχνίδι και χαρά.

Τα νέα φάρμακα της Loyal

Η εταιρεία δουλεύει πάνω σε τρία φάρμακα (LOY-001, LOY-002 και LOY-003).

– Το LOY-002, σε πιο προχωρημένο στάδιο, είναι ένα χάπι για καθημερινή χρήση σε ηλικιωμένους σκύλους. Δεν στοχεύει σε κάποια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά στην ίδια τη διαδικασία της γήρανσης. Στόχος του είναι να επιβραδύνει τη φθορά του χρόνου, ώστε ο σκύλος να παραμείνει δραστήριος και υγιής για περισσότερα χρόνια.

– Για τις μεγάλες και γιγάντοσωμες ράτσες, που ζουν λιγότερο σε σχέση με τις μικρόσωμες, αναπτύσσονται το LOY-001 (μια ένεση που θα δίνεται από τον κτηνίατρο) και το LOY-003 (χάπι καθημερινής χρήσης). Αυτά μειώνουν τη δράση της ορμόνης IGF-1, η οποία συνδέεται με τη γρήγορη ανάπτυξη αλλά και με μικρότερο προσδόκιμο ζωής.

Με απλά λόγια: προσπαθούν να «χαμηλώσουν την ταχύτητα» με την οποία γερνά ο οργανισμός του σκύλου.

Πόσο κοντά είμαστε;

Η πρόοδος είναι εντυπωσιακή. Η Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων (FDA) έχει ήδη αναγνωρίσει ότι τα πρώτα δεδομένα από τα LOY-001 και LOY-002 δείχνουν πραγματικές πιθανότητες να παρατείνουν τη ζωή των σκύλων. Είναι η πρώτη φορά που φάρμακα για ζώα δεν στοχεύουν μόνο στη θεραπεία μιας ασθένειας, αλλά στη γιατρειά της ίδιας της γήρανσης.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη κλινική μελέτη STAY, με τη συμμετοχή πάνω από 1.300 σκύλων σε όλη την Αμερική. Εκεί, κάποια σκυλιά λαμβάνουν το φάρμακο και κάποια άλλα ένα εικονικό χάπι (placebo), ώστε να φανεί καθαρά η διαφορά. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα φάρμακα είναι ασφαλή και καλά ανεκτά από τα ζώα που τα έχω λάβει.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, το LOY-002 μπορεί να πάρει έγκριση και να φτάσει στους κτηνιάτρους στα τέλη του 2025 ή μέσα στο 2026. Τα άλλα δύο αναμένονται γύρω στο 2027.

Τι σημαίνει αυτό για τους κηδεμόνες;

Για τους κηδεμόνες, η προοπτική είναι συγκινητική. Η ιδέα ότι ένα χάπι μπορεί να χαρίσει στον σκύλο μας μερικά ακόμη χρόνια γεμάτα ζωή – να τρέχει, να παίζει, να μας κοιτάζει με εκείνα τα μάτια γεμάτα αγάπη, είναι κάτι που μέχρι πρόσφατα θα ακούγονταν σαν επιστημονική φαντασία. Τώρα, όμως, μοιάζει όλο και πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να «εμπλουτίσουμε» την καθημερινότητα του σκύλου μας.

Η ηθική διάσταση

Φυσικά, κάθε μεγάλη επιστημονική πρόοδος φέρνει μαζί της και ερωτήματα. Έχουμε το δικαίωμα να επεμβαίνουμε στη φυσική διάρκεια ζωής ενός ζώου; Μήπως το παρατεταμένο «αντίο» κρύβει περισσότερη δική μας ανάγκη, παρά δική του; Αυτά είναι ερωτήματα που χρειάζονται σκέψη.

Όμως, αν τα φάρμακα αυτά δεν παρατείνουν απλώς τα χρόνια, αλλά βελτιώνουν και την ποιότητα της ζωής του σκύλου, αν του χαρίζουν υγεία, περισσότερη ενέργεια και χαρά, τότε ίσως μιλάμε όχι για παρέμβαση στη φύση, αλλά για μια πράξη φροντίδας. Για ένα δώρο προς τον σύντροφο που μας χάρισε αγάπη χωρίς όρους.

Τα φάρμακα της Loyal ίσως σηματοδοτούν μια επανάσταση στην κτηνιατρική. Για πρώτη φορά, δεν στοχεύουμε μόνο σε ασθένειες, αλλά στην ίδια τη ρίζα της γήρανσης. Αν όντως καταφέρουν να κάνουν πράξη την υπόσχεσή τους, τότε δεν θα αλλάξουν μόνο την επιστήμη, αλλά και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων που μοιράζονται τη ζωή τους με έναν σκύλο.

Και ίσως τότε, κάθε λεπτό που περνάμε με τον καλύτερό μας φίλο να είναι λίγο περισσότερο. Και λίγο πιο πολύτιμο.