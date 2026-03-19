Έρχεται voucher 3.000 ευρώ για κάθε πρατήριο καυσίμων – Τα μέτρα του υπουργείου Ανάπτυξης

Το υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει να λέει «όχι» στο αίτημα των πρατηριούχων να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, ωστόσο επιτεύχθηκε συμφωνία στη σημερινή συνάντηση εκπροσώπων των δύο ομοσπονδιών του κλάδου με τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο.

Έτσι, απομακρύνεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων από τους βενζινοπώλες και ανακοινώνονται νέα μέτρα στήριξης για τους πρατηριούχους, μεταξύ των οποίων και ένα voucher 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει επιχορήγηση των πρατηριούχων με voucher ύψους 3.000 ευρώ για την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών, καθώς και δέσμευση για λήξη του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, στις 30 Ιουνίου, όπως προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία θεσπίστηκε το μέτρο.

Θεοδωρικάκος: Θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των πρατηριούχων βενζίνης

«Εν μέσω μίας παγκόσμιας κρίσης εξαιτίας της πολεμικής αναμέτρησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πήραμε ορισμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Τα μέτρα αυτά αφορούν το ντίζελ και την αμόλυντη βενζίνη των 95 οκτανίων. Θέλω να σημειώσω ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει από την ανεξάρτητη αρχή έως τώρα, τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά».

«Είναι προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπιστούν όπως υπάρχουν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των πρατηριούχων βενζίνης, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών».

Για να πέσουν οι τιμές πρέπει να μειωθούν οι φόροι

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης ανέφερε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, φέρνει το μεγαλύτερο ποσοστό των βενζινοπωλών, στα όρια της επιβίωσης ή πολλές φορές και ακόμα κάτω από τα όρια της επιβίωσης.

Πρόσθεσε ότι για να έχουμε χαμηλότερες τιμές πρέπει να μειωθούν οι φόροι και ότι θα ακολουθήσει ενημέρωση των μελών της Ομοσπονδίας για τα αποτελέσματα της συνάντησης. Τόνισε ωστόσο ότι μετά τις συζητήσεις με τον υπουργό και τις διαβεβαιώσεις που ελήφθησαν δεν υπάρχει ενδεχόμενο κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων – Εμπόρων Καυσίμων Θέμης Κιουρτζής ανέφερε: «Θεωρώ ότι κάποιες αποφάσεις που πάρθηκαν και εξηγήσεις που έγιναν, είναι σημαντικές. Οι ομοσπονδίες θα μεταφέρουν αυτή τη συζήτηση στα μέλη τους. Και προφανώς θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις για να αποκλιμακωθεί η ένταση».