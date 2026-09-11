Έρχεται τρίτος διαγωνισμός για τα στέγαστρα του ΟΑΣΘ

Σε νέο διαγωνισμό για την εκμετάλλευση των εκατοντάδων διαφημιστικών πλαισίων στις στάσεις του ΟΑΣΘ προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο στόχος της προσπάθειας είναι διττός: αφενός η αναβάθμιση των χώρων αναμονής για το επιβατικό κοινό και αφετέρου η ενίσχυση των δημοτικών εσόδων από την εμπορική αξιοποίηση των διαφημιστικών χώρων.

Είχαν προηγηθεί άλλες δύο διαγωνιστικές προσπάθειες, οι οποίες δεν κατέληξαν σε αποτέλεσμα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επανέρχεται τώρα με έναν κρίσιμο όρο διαφοροποιημένο, καθώς η τιμή εκκίνησης μειώνεται στις 150.000 ευρώ ετησίως από 200.000 ευρώ που προβλεπόταν στις προηγούμενες διαδικασίες, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό.

Ο νέος πλειοδοτικός διαγωνισμός αφορά συνολικά 335 στέγαστρα στάσεων, στα οποία θα αναπτυχθεί διαφημιστική δραστηριότητα. Παράλληλα, ο ανάδοχος θα αναλάβει σημαντικές υποχρεώσεις για την αναβάθμιση και τη διατήρηση των υποδομών σε καλή κατάσταση. Συγκεκριμένα, θα κληθεί να αποξηλώσει 73 υφιστάμενα στέγαστρα και να τα αντικαταστήσει με καινούργια, ενώ θα αναλάβει και τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης στα υπόλοιπα 262 στέγαστρα, αρκετά από τα οποία σήμερα εμφανίζουν φθορές ή προβλήματα.

Εξάλλου, κατά τη δεκαετή διάρκεια της σύμβασης, όπως προβλέπεται από τον σχετικό διαγωνισμό, ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να συντηρεί, να καθαρίζει, να επιδιορθώνει και να αποκαθιστά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα στέγαστρα, ώστε να παραμένουν λειτουργικά και ασφαλή για το επιβατικό κοινό.