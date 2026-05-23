Έρχεται το νέο κόμμα Τσίπρα και δημιουργεί αναταράξεις στην κεντροαριστερά

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Μετά από αναμονή μηνών τελικά η μεγάλη ώρα έφτασε και ο Αλέξης Τσίπρας την ερχόμενη Τρίτη θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του. Η κίνηση αυτή πυροδότησε σειρά εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. είναι αυτό που λέμε “μία ωραία ατμόσφαιρα” με διαγραφές, παραιτήσεις και πυρά που εξαπολύονται προς κάθε κατεύθυνση. Την ίδια ώρα χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα κινδυνεύει να μείνει η Νέα Αριστερά, αφού βουλευτές της αναμένετε να παραιτηθούν, ακολουθώντας τον δρόμο που χάραξε ο βουλευτής Ροδόπης Οζγκιούρ Φερχάτ.

Εκτιμώντας πως στην χώρα έρχονται ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις ο Αλέξης Τσίπρας οδηγήθηκε σε αναπροσαρμογή των σχεδίων του. Η ανακοίνωση του νέου πολιτικού σχηματισμού του ήταν για τον Σεπτέμβριο και μετά την ΔΕΘ. Ωστόσο τα πλάνα άλλαξαν αφού στην “Αμαλίας” που βρίσκεται το στρατηγείο του θεωρούν πως οι εκλογές μπορεί να γίνουν νωρίτερα.

Παράλληλα και ο πρώην πρωθυπουργός θέλησε να δώσει ένα τέλος στην παρατεταμένη αγωνία των υποστηρικτών του. Αυτούς που σε κάθε δημόσια εμφάνιση του τον παρακινούσαν να ανακοινώσει το κόμμα το συντομότερο δυνατό. Το “ανακοίνωσε το” είχε γίνει πλέον το αγαπημένο τους σύνθημα. Επίσης υπάρχουν και οι βουλευτές που θα ήθελαν να στελεχώσουν το νέο κόμμα. Αναγκασμένοι να πατούν σε δύο βάρκες, εδώ και αρκετούς μήνες, προσπαθούν να βρουν τρόπους, ώστε να κρατούν τις ισορροπίες. Σημειώνεται πάντως πως όσοι επιθυμούν να βρεθούν στον νέο σχηματισμό θα πρέπει να παραιτηθούν της βουλευτικής τους ιδιότητας.

Το όνομα του νέου κόμματος πάντως κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό. Σε βίντεο που ανάρτησε ο πρώην πρωθυπουργός υπάρχουν νέοι που προτείνουν διάφορα ονόματα. Υπάρχει μία υποσημείωση, πως δεν αποτελούν κακές ιδέες, αν και πιο πολύ το βίντεο έχει χιουμοριστικό χαρακτήρα. Πάντως και σε αυτό κυριαρχεί η λέξη “Πυξίδα”. Ωστόσο αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Διότι το βασικό είναι το πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος. Είναι σαφής η πρόθεση του κ. Τσίπρα να μετακινηθεί προς τον κεντρώο χώρο. Και αυτό αναμένεται να περιγράψει την ερχόμενη Τρίτη.

ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Σε κατάσταση που θυμίζει πολεμικό τοπίο βρίσκεται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Η διαγραφή Πολάκη δημιούργησε απίστευτη ένταση, η οποία οδήγησε και τον γραμματέα της κεντρικής επιτροπής του κόμματος Στέργιο Καλπάκη, στην παραίτηση. Ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου φαίνεται να συγκροτούν κοινό μέτωπο και ζητούν την άμεση συνεδρίαση των οργάνων του κόμματος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αναφορικά με τις συνεργασίες. Παράλληλα όμως τονίζουν πως δεν πρόκειται να δεχτούν οποιουδήποτε είδους αναστολή λειτουργίας του κόμματος, ώστε να εξυπηρετηθούν τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα.

Στην πρώτη του εμφάνιση σε μέσο ενημέρωσης (ΕΡΤ), μετά την διαγραφή Πολάκη ο Σωκράτης Φάμελλος, αφού διαμήνυσε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να την πάρει πίσω πρόσθεσε, ότι ο Κρητικός βουλευτής χάνει πλέον τη δυνατότητα να μετέχει σε οποιαδήποτε όργανο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Σημείο που θα προκαλέσει ακόμη μία αντιπαράθεση, αφού κατά τον κ. Πολάκη δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα.

Στην ίδια συνέντευξη και απαντώντας στην ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα κατέβει στις εκλογές ως κόμμα ο κ. Φάμελλος απάντησε:

“Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Άρα λοιπόν, εγώ σας λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σαφέστατα θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές. Όμως εμείς αυτό που θέλουμε είναι να πιέσουμε για να είναι ευρύτερο το προοδευτικό σχήμα”.

Νέα Αριστερά

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές η Νέα Αριστερά διέθετε κοινοβουλευτική ομάδα. Ωστόσο την ερχόμενη Δευτέρα αυτό αναμένεται να αλλάξει, αφού τουλάχιστον τέσσερις βουλευτές του κόμματος, θα παραιτηθούν. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο. Σε αυτούς προσθέτουμε τον βουλευτή Ροδόπης Οζγκιούρ Φερχάτ που ήδη έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Όλοι τους φέρεται να είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα υπάρχουν ακόμη τρεις που δεν είναι γνωστό τι θα κάνουν. Πρόκειται για τους Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ