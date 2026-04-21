Έρχεται επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αντικατάσταση παλαιού οχήματος – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η μετάβαση σε καθαρότερες μορφές μετακίνησης περνά πλέον από το ταμείο του κράτους. Ένα νέο σχέδιο επιδότησης έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά αυτοκινήτου, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να αφήσουν πίσω τους τα παλαιά, ρυπογόνα οχήματα και να περάσουν σε ηλεκτρικά μοντέλα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο και φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις ανανέωσης στόλου που έχουν εφαρμοστεί στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Η φιλοσοφία του προγράμματος θα βασίζεται στη διπλή στόχευση: μείωση εκπομπών και στήριξη κοινωνικών ομάδων που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος αγοράς νέων οχημάτων.

Ποιοι μπαίνουν στο πρόγραμμα

Κεντρικό ρόλο στο νέο πλαίσιο έχουν οι λεγόμενοι «μεταφορικά ευάλωτοι» πολίτες. Πρόκειται για ομάδες που είτε έχουν αυξημένες ανάγκες μετακίνησης είτε περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οικογένειες με παιδιά, κάτοικοι νησιών, ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών, άτομα τρίτης ηλικίας ή με αναπηρία, καθώς και φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα. Παράλληλα, το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που εξαρτώνται από το όχημά τους για την εργασία τους.

Το εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 25.000 ευρώ ετησίως και μπορεί να φτάσει έως και τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού.

Στην πράξη, τα οφέλη του προγράμματος διαφοροποιούνται ανάλογα με το προφίλ του δικαιούχου. Μια οικογένεια με τρία παιδιά που κατοικεί σε νησί και διαθέτει εισόδημα κοντά στις 28.000 ευρώ μπορεί να λάβει σημαντική επιδότηση για την αγορά ενός ηλεκτρικού SUV.

Αντίστοιχα, ένας επαγγελματίας που χρησιμοποιεί παλαιό φορτηγάκι για τη δουλειά του έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει το όχημά του με ηλεκτρικό van, λαμβάνοντας παράλληλα στήριξη για την εγκατάσταση φορτιστή.

Ένας συνταξιούχος σε αγροτική περιοχή μπορεί να αντικαταστήσει ένα παλαιό αυτοκίνητο πολλών ετών με ένα μικρό ηλεκτρικό μοντέλο, μειώνοντας ταυτόχρονα τα έξοδα χρήσης. Παράλληλα, φοιτητές με περιορισμένο εισόδημα μπορούν να ενισχυθούν για την απόκτηση ηλεκτρικών δικύκλων, όπως σκούτερ ή ποδήλατα.

Τα χρήματα αναμένεται να τρέξουν από τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου το αργότερο, δηλαδή αμέσως μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει τον Αύγουστο.