Έρχεται έντονα διεθνής η 31η Agrotica από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου

Με 1.520 εκθέτες από 42 χώρες, κάλυψη 38.000 τ.μ. καθαρού εκθεσιακού χώρου και αύξηση 49% στις ξένες συμμετοχές σε σχέση με το 2024 εγκαινιάζεται στις 12 Μαρτίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η 31η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica», η οποία θα διαρκέσει έως τις 15 Μαρτίου. Μάλιστα, οι ξένοι άμεσοι εκθέτες ανέρχονται σε 52 -επίδοση-ρεκόρ από τη δημιουργία της έκθεσης το 1985- και προέρχονται από 17 χώρες και από τις 5 ηπείρους.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης υλοποιείται ένα δυναμικό πρόγραμμα Hosted Buyers με 33 εμπορικούς επισκέπτες από 9 αγορές-στόχους, ενώ θα υπάρξει και οργανωμένη επίσκεψη 500 επαγγελματιών από τα Βαλκάνια. Το πρόγραμμα των προγραμματισμένων Β2Β συναντήσεων πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Agrotica, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και το Enterprise Europe Network.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της διοργάνωσης ξεχωρίζει το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της AGROTICA με τίτλο «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας», το οποίο συνδιοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO με το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, τιμώντας και την ιστορική επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Επίσης, η ΔΕΘ-HELEXPO στο περίπτερο 11 προχωρά σε στοχευμένη σύμπραξη με το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το τρίπτυχο: «Βιοοικονομία, Ενέργεια & Ψηφιακή Γεωργία».

Δυναμικό «παρών» στη φετινή διοργάνωση δίνουν οι κλαδικοί φορείς και σταθεροί υποστηρικτές της, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ) και ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ).

Την 31η Agrotica θα εγκαινιάσει την Πέμπτη στις 19:00 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου

Στη βαρύνουσα σημασία της Agrotica για τον αγροτικό κλάδο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, σε σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει των εγκαινίων της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζοντας παράλληλα τους στόχους της νέας διοίκησης της εταιρείας. «Η λέξη-κλειδί είναι ‘’μετασχηματισμός’’. Μετασχηματισμός σε τρεις άξονες: μετασχηματισμός στην ανάπλαση της ΔΕΘ, που είναι το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, μετασχηματισμός στην εταιρική διακυβέρνηση και μετασχηματισμός σε επίπεδο επιχειρηματικής λειτουργίας» σημείωσε.

Αναφερόμενος, εν προκειμένω, στην ανάπλαση έκανε γνωστό πως αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο επικαιροποίησης των αρχιτεκτονικών μελετών του έργου, με στόχο ο διαγωνισμός για την κατασκευή του να προκηρυχθεί αυτό το καλοκαίρι και κατ’ επέκταση να γίνει η επιλογή του αναδόχου το αργότερο στο 4ο τρίμηνο του 2026. «Στοχεύουμε στην έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στις αρχές του 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την τριετία» τόνισε, υπογραμμίζοντας πως η νέα ΔΕΘ θα αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις και θα παραμείνει ζωντανό κύτταρο του αστικού ιστού, φιλοξενώντας εκθεσιακές, συνεδριακές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, αναφερόμενος στο πάρκο που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ανάπλασης, έκανε λόγο για 120.000 τ.μ. έναντι 7.000 τ.μ., που είναι σήμερα οι διάσπαρτοι χώροι πρασίνου στη ΔΕΘ.

Στην ιδιαίτερη έμφαση που δίνει η Agrotica στην ανάδειξη των τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας και στις ψηφιακές εφαρμογές, με ισχυρή παρουσία εκθετών που παρουσιάζουν τις πιο σύγχρονες λύσεις για τη γεωργία αναφέρθηκε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, Ανδρέας Μαυρομμάτης, σημειώνοντας πως η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει τις κορυφαίες πολυεθνικές και εγχώριες επιχειρήσεις του κλάδου.

Παρουσιάζοντας τα αυξημένα μεγέθη της 31ης Agrotica, ο κ. Μαυρομμάτης τόνισε πως, πέρα από τα ποσοτικά δεδομένα, η διοργάνωση αποδίδει στρατηγική σημασία στο περιεχόμενο, την καινοτομία και το customer experience των επισκεπτών. «Το πλήθος των παράλληλων εκδηλώσεων και ημερίδων φορέων και επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της διοργάνωσης, καθώς επιδιώκουμε η έκθεση να λειτουργεί ως πλατφόρμα δικτύωσης και παραγωγής γνώσης» σημείωσε, ενώ τόνισε πως η συμβολή ΣΕΑΜ, ΕΚΑΓΕΜ και ΣΠΕΛ είναι καθοριστική, ώστε η Agrotica να παραμένει μια διοργάνωση εναρμονισμένη με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και διαχρονικά χρήσιμη για την εθνική οικονομία.

Με 40 μέλη του, που καλύπτουν 16.500 τ.μ. εκθεσιακού χώρου, δηλαδή πάνω από το 40% της έκθεσης, συμμετέχει στην Agrotica ο ΣΕΑΜ, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία που δίνει ο Σύνδεσμος στη διοργάνωση, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρός του, Χριστόδουλος Μποζατζίδης. Χαρακτήρισε δε σημείο αναφοράς την Agrotica τόσο για την αγροτική παραγωγή όσο και για την αγροτική τεχνολογία στη χώρα μας, ενώ αναφέρθηκε και στη διαχρονικά στενή σχέση του Συνδέσμου με τη ΔΕΘ-HELEXPO.

«Φέτος η Agrotica δεν είναι απλώς ένα εμπορικό γεγονός, είναι μια στιγμή καθοριστική για το μέλλον του αγροτικού κόσμου» σημείωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της ΕΚΑΓΕΜ, Δήμητρα Εμμανουηλίδου. Μάλιστα, αφού περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο κλάδος, ζήτησε την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της Agrotica ως πλατφόρμας διαβούλευσης μεταξύ του αγροτικού τομέα και της Πολιτείας, τονίζοντας πως η διοργάνωση ήταν πάντα βήμα έκφρασης για τους αγρότες.

Τη διαχρονική στήριξη της Agrotica, που είναι από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ευρώπη και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, από τον ΣΠΕΛ υπογράμμισε ο αντιπρόεδρός του, Κωνσταντίνος Ωραιόπουλος, τονίζοντας ότι ο Σύνδεσμος τη στηρίζει μέσα από τις δράσεις των μελών του, αλλά και θεσμικά. «Η Agrotica είναι για τα μέλη μας μια πλατφόρμα για να συνεχίσουν να δείχνουν νέες τεχνολογίες και για τον Σύνδεσμό μας μια πλατφόρμα για να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο» πρόσθεσε.

Για το sold out της φετινής Agrotica μίλησε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO, Αλέξης Τσαξιρλής, σημειώνοντας πως έχει καλυφθεί το σύνολο του εκθεσιακού χώρου, ενώ ακόμα και το Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» λειτουργεί ως εκθεσιακό κέντρο. Ο κ. Τσαξιρλής αναφέρθηκε σε όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει ώστε να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες διοργάνωσης της Agrotica τόσο για τους εκθέτες όσο και για την πόλη, έκανε γνωστό ότι το πανεπιστημιακό campus και άλλοι χώροι γύρω από το Εκθεσιακό Κέντρο θα είναι ανοιχτοί για στάθμευση των επισκεπτών της έκθεσης, ενώ κάλεσε τον κόσμο να την επισκεφθεί και με το Μετρό.