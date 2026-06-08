Επτά συλλήψεις για ηχορύπανση στη Θεσσαλονίκη

Έλεγχοι για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, πραγματοποίησαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από το βράδυ της Παρασκευής ως και τα ξημερώματα της Δευτέρας, αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Πυλαίας – Χορτιάτη συνέλαβαν συνολικά επτά άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως προσωρινά υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες, κατά περίπτωση, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.