Επτά παραβιάσεις του ελληνικού ενάεριου χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16

Συνεχίστηκαν και σήμερα οι προκλήσεις της Άγκυρας, με συνολικά πέντε αεροσκάφη να προβαίνουν σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν δύο σχηματισμοί αποτελούμενοι από τέσσερα μαχητικά F-16, εκ των οποίων δύο οπλισμένα, καθώς και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σημειώθηκαν συνολικά έξι παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, εκ των οποίων δύο αποδίδονται στα F-16 και τέσσερις στο CN-235. Παράλληλα, καταγράφηκαν επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, όλες από τα τουρκικά μαχητικά. Δεν αναφέρθηκαν εμπλοκές κατά τη διάρκεια των περιστατικών.

Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μέσα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική.