Eποχή των Ιχθύων: Τα ζώδια που τη βιώνουν πιο έντονα

Ηεποχή των Ιχθύων, που ξεκίνησε σήμερα, φέρνει μαζί της μια ενέργεια που ξυπνά τη φαντασία και ενισχύει την ευαισθησία, αν και η χειμωνιάτικη περίοδος με τις μικρές ημέρες και τον βροχερό καιρό δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια για θετικά συναισθήματα.

Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία ο ήλιος διασχίζει το μεταβλητό υδάτινο ζώδιο των Ιχθύων, γνωστό για την ενσυναίσθηση και τη ρομαντική του διάθεση.

Ο πλανήτης Ποσειδώνας, σύγχρονος κυβερνήτης των Ιχθύων, φέρνει μαζί του πνευματικότητα, όνειρα, μυστικισμό και ψευδαισθήσεις, ενισχύοντας την ικανότητα να συντονιστεί κανείς με τα συναισθήματα των άλλων. Παράλληλα, ο παραδοσιακός κυβερνήτης του ζώδιου, Δίας, προσθέτει στοιχεία τύχης, αφθονίας και προσωπικής ανάπτυξης, καθιστώντας την περίοδο των Ιχθύων ιδανική για ρομαντισμό και ονειροπόληση.

Η εποχή των Ιχθύων διαρκεί περίπου τα μέσα Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου και δίνει έμφαση στην εσωτερική θεραπεία και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Οι μέρες αυτές προσφέρονται για να αφιερωθεί χρόνος στη φροντίδα του εαυτού, την εξερεύνηση δημιουργικών δραστηριοτήτων και την εμβάθυνση στις σχέσεις με τους κοντινούς ανθρώπους.

Ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Δίδυμοι

Η περίοδος αυτή προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση και πρακτική εφαρμογή γνώσεων. Η περιέργεια και η πειραματική διάθεση φέρνουν δημιουργικότητα και υλοποίηση ιδεών. Είναι σημαντικό να προχωράτε με μικρά, σταθερά βήματα για να αποφύγετε τη διάσπαση ενέργειας και την υπερφόρτωση, και να επικεντρωθείτε στη μετατροπή των ιδεών σε απτές πραγματικότητες.

Παρθένοι

Η διαισθητική σας πλευρά ενισχύεται και η εποχή σάς καλεί να εμπιστευτείτε τη σοφία σας. Προσοχή χρειάζεται στην υπερφόρτωση συναισθημάτων και στην έλλειψη ορίων, καθώς η ενέργεια μπορεί να διαχέεται χωρίς να ωφελεί. Η πρόκληση έγκειται στο να επιλέγετε τις ευκαιρίες που πραγματικά εξυπηρετούν τις ανάγκες σας και να θέτετε προτεραιότητες με βάση την προσωπική σας ευημερία.

Ιχθύες

Η συσσώρευση πλανητών αυτή την περίοδο στο ζώδιό σας δημιουργεί μια φάση «σποράς» για προσωπικές προθέσεις. Η υπομονή είναι κρίσιμη, καθώς οι μικροί σπόροι που φυτεύονται τώρα μπορεί να ανθίσουν με καθυστέρηση. Συνιστάται να καταγράφετε τα όνειρα και τις επιθυμίες σας, να αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο στον εαυτό σας και να εμπιστεύεστε τη διαδικασία της ανάπτυξης.