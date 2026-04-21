Εποχή Ταύρου 2026: Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Ηπερίοδος του Ταύρου ξεκινά στις 19 Απριλίου και φέρνει μαζί της μια πιο αισθησιακή, σταθερή αλλά και έντονα συναισθηματική ενέργεια με τέσσερα ζώδια να νιώθουν τις εξελίξεις πιο έντονα.

Από τις 19 Απριλίου έως τις 20 Μαΐου, ο Ήλιος περνά στον Ταύρο, στρέφοντας την προσοχή σε σχέσεις, ασφάλεια, απόλαυση και προσωπικές αξίες. Ωστόσο, αυτή η σεζόν δεν είναι τόσο «ήρεμη» όσο φαίνεται: η επιρροή του Πλούτωνα στον Υδροχόο φέρνει στην επιφάνεια ζήλιες και δυναμικές εξουσίας, ενώ η Πανσέληνος στον Σκορπιό (1 Μαΐου) εντείνει τα συναισθήματα. Παράλληλα, η Νέα Σελήνη στον Ταύρο (16 Μαΐου) ανοίγει τον δρόμο για νέα ξεκινήματα, κυρίως σε ερωτικό και δημιουργικό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, η Αφροδίτη κινείται από τον Ταύρο στον Καρκίνο, μαλακώνοντας την ατμόσφαιρα και βοηθώντας στην έκφραση συναισθημάτων, ενώ ο Ερμής ξεκινά δυναμικά στον Κριό και ολοκληρώνει τη διαδρομή του στους Διδύμους, φέρνοντας περισσότερη άνεση στην επικοινωνία. Στις 25 Απριλίου, ο Ουρανός ενεργοποιείται στους Διδύμους, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο αλλαγών που θα κρατήσει χρόνια.

Μέσα σε αυτό το έντονο αστρολογικό σκηνικό, τέσσερα σταθερά ζώδια είναι εκείνα που ενδέχεται να νιώσουν το μεγαλύτερο «ταρακούνημα».

Ταύρος

Απρόβλεπτες καταστάσεις και συναισθήματα έρχονται στο προσκήνιο. Πράγματα που ίσως αποφεύγατε εμφανίζονται ξανά, ζητώντας λύση. Από τη μία, επηρεάζετε τους γύρω σας από την άλλη, μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να απομονωθείτε. Αν κινηθείτε με ενσυναίσθηση και φροντίδα προς τους κοντινούς σας ανθρώπους, η περίοδος μπορεί να αποδειχθεί ουσιαστική.

Σκορπιός

Οι σχέσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το πάθος αυξάνεται, αλλά μαζί του και η ένταση. Αποφύγετε την υπερβολική κριτική και δώστε χώρο στον εαυτό σας να καταλάβει τι πραγματικά νιώθει. Παλιές εκκρεμότητες ή φόβοι για το μέλλον μπορεί να σας μπλοκάρουν, εκτός αν αποφασίσετε να τα αφήσετε όλα πίσω.

Υδροχόος

Η επικοινωνία γίνεται το δυνατό σας σημείο. Οι άλλοι θα στραφούν σε εσάς για συμβουλές και θα έχετε τη διάθεση να ακούσετε και να βοηθήσετε. Παράλληλα, είναι πιθανό να βρείτε λύσεις και σε δικά σας ζητήματα. Το θέμα είναι να κινηθείτε πρακτικά και να επενδύσετε σωστά την ενέργειά σας.