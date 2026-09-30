Επιτροπή Νόμπελ: Βαθιά ανησυχία για τη νέα σύγκρουση στην Αιθιοπία

«Τη βαθιά ανησυχία της» εξέφρασε σήμερα η επιτροπή Νόμπελ αφού ξέσπασαν ξανά οι εχθροπραξίες στη βόρεια Αιθιοπία, μεταξύ των ανταρτών του Τιγκράι και του ομοσπονδιακού στρατού του προέδρου Άμπιι Άχμεντ, ο οποίος είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης το 2019.

Οι μάχες ξανάρχισαν στις 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από μήνες εντάσεων μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του Μετώπου για την Απελευθέρωση του Λαού του Τιγκράι (TPLF), ενός πολιτικού κινήματος που κυβερνά ντε φάκτο (αλλά παρανόμως, κατά την Αντίς Αμπέμπα) την ομώνυμη επαρχία.

Συγκρούσεις έχουν αναφερθεί και εκτός του Τιγκράι, κοντά στα σύνορά του, στις γειτονικές επαρχίες Αμχάρα στα νότια και Άφαρ στα ανατολικά.

«Είναι σαφές ότι η εξέλιξη της κατάστασης στην Αιθιοπία ήταν πολύ αρνητική μετά το 2020 και το τελευταίο κύμα βίας προκαλεί φυσικά βαθιά ανησυχία», εξήγησε ο γραμματέας της Επιτροπής Νόμπελ της Νορβηγίας, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Άμπιι Άχμεντ ανέλαβε την εξουσία το 2018 και την επόμενη χρονιά τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για τη συμφιλίωση με τη γειτονική Ερυθραία, τις προσπάθειες μεσολάβησής του σε μια περιοχή με μεγάλες εντάσεις αλλά και τις μεταρρυθμίσεις για τον εκδημοκρατισμό της χώρας του. Όμως τον Νοέμβριο του 2020 ξέσπασε πόλεμος με το TPLF, στον οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την Αφρικανική Ένωση. Μια ειρηνευτική συμφωνία επιτεύχθηκε το 2022.

«Δεν πιστεύω ότι η Επιτροπή θεωρεί λάθος το βραβείο» στον Άχμεντ, πρόσθεσε ο Χάρπβικεν. «Όμως αν αναδιφήσετε στα αρχεία μας, θα διαπιστώστε ότι η Επιτροπή στη διακήρυξή της ενθάρρυνε ρητά τον Άμπιι Άχμεντ, ως αρχηγό του κράτους, να ενεργήσει με βάση τις αξίες που εκπροσωπεί το Νόμπελ Ειρήνης που του απονεμήθηκε», πρόσθεσε.

Ο Άμπι αντιμετωπίζει σε ολόκληρη την Αιθιοπία πολλαπλές ένοπλες συγκρούσεις ποικίλης έντασης, οι οποίες τροφοδοτούνται από πολιτικο-ταυτοτικές διεκδικήσεις, σε μια χώρα-μωσαϊκό 80 λαών.