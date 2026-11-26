Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια η Επιτροπής Δεοντολογίας, που συνήλθε για να εξετάσει το Αίτημα που υποβλήθηκε κατόπιν της από 3-4-2026 αναφοράς, η οποία επέχει θέση έγκλησης, της Προέδρου Πρωτοδικών και Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας, σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις της διακοπής/σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας από κοινού και της εξύβρισης (άρθρα 168 παρ. 2 εδ. α’ και 361 παρ. 1 εδ. α’ του Ποινικού Κώδικα), οι οποίες φέρονται ότι τελέστηκαν, εντός του γραφείου της προαναφερόμενης δικαστικής λειτουργού, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στις 2-4-2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες «υπέρ» της άρσης ασυλίας τοποθετήθηκε η ΝΔ. Καταψήφισαν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας, με το «παρών» ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., ενώ το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ απείχε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, που από το πρωί βρισκόταν στην Λάρισα, στην δίκη των Τεμπών που κατέθετε η μητέρα Ντένι Ρούτσι και λόγω της κίνησης δεν πρόλαβε να επιστρέψει στην Αθήνα για να παραστεί στην συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ανέφερε ότι εάν και ζητήθηκε η αναβολή για μια ώρα της συνεδρίασης προκειμένου η κυρία Κωνσταντοπούλου να προλάβει να μεταβεί στην Επιτροπή υπήρξε άρνηση από τον πρόεδρο της Επιτροπής και της πλειοψηφίας της ΝΔ. Ο κ. Καζαμίας, χαρακτήρισε τις μηνυτήριες αναφορές ως αγωγές SLAPs κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια την ερχόμενη Τετάρτη.