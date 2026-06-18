Επιτροπή Δεοντολογίας: Τρίτη αναβολή για την Κωνσταντοπούλου -Το αίτημα που προκάλεσε γκρίνια στη ΝΔ

Σε νέα μετάθεση της εξέτασης των αιτημάτων άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου προχώρησε η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας μετά από κώλυμα που επικαλέστηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ειδικότερα, η επιτροπή επαναπρογραμμάτισε τη σχετική συζήτηση για την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 18.00, κάνοντας δεκτό το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επικαλέστηκε την παρουσία της σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την διαχείριση των κόκκινων δανείων και των funds.

Μάλιστα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έστειλε σχετική επιστολή στο προεδρείο της επιτροπής, λίγο πριν από την έναρξή της, με την ίδια να έχει προχωρήσει και σε τηλεφωνική ενημέρωση από το βράδυ της Τετάρτης. Σημειώνεται πάντως, ότι η ίδια η πρόεδρος είχε ζητήσει την σημερινή ημερομηνία, μετά από τουλάχιστον τρεις προτάσεις που της είχαν γίνει από πλευράς του προεδρείου.

Το αίτημα της κας Κωνσταντοπούλου δεν βρήκε σύμφωνη την πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ, με τους περισσότερους «γαλάζιους» να καταψηφίζουν, με εξαίρεση τον πρόεδρο της επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά, καθώς και τους Βασίλη Οικονόμου και Βαγγέλη Λιάκο. Υπέρ της αναβολής ψήφισαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα να εγκριθεί το αίτημα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Υπενθυμίζεται ότι τα τρία αιτήματα άρσης ασυλίας κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορούν τα όσα συνέβησαν στη Λάρισα – στο πλαίσιο της δίκης για τα Τέμπη – μετά από μηνύσεις δικαστικών και αστυνομικών.

Πρόκειται πάντως για την τρίτη αναβολή της ίδιας συνεδρίασης, η οποία – όπως διαμηνύεται από το προεδρείο – αναμένεται να είναι και η τελευταία. Από αυτές, η πρώτη δόθηκε μετά από αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και η δεύτερη μετά από πρωτοβουλία του προεδρείου.