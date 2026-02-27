Επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης

Επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης θα ανακηρυχθεί ο Ιβάν Σαββίδης. Η πρόταση αυτή κατατίθεται προς έγκριση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, την προσεχή Δευτέρα. “Η τιμητική διάκριση του Επίτιμου Δημότη θα δοθεί στον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, με συνεχή σημαντική οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσα από επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η έδρα των επιχειρήσεών του στην Ελλάδα είναι η Θεσσαλονίκη από όπου διευθύνει μία σειρά αθλητικών, εμπορικών, ξενοδοχειακών και τηλεοπτικών επενδύσεων. Μέσω των επενδυτικών σχημάτων στα οποία συμμετέχει, ο κ. Σαββίδης έχει κυριαρχικό ρόλο στη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, που αποτελεί κρίσιμο πυλώνα ανάπτυξης για την τοπική και περιφερειακή οικονομία. Το τελευταίο διάστημα γίνονται επιπλέον έργα επέκτασης και αναβάθμισης του λιμανιού (6ος προβλήτας) και έργα εκσυγχρονισμού που στοχεύουν στην αύξηση των εμπορευματικών του δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης”, τονίζεται στη σχετική εισήγηση που κατατίθεται προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο.

Η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη μέσα στην τρέχουσα χρονιά σκοπεύει, ακόμη, να απονείμει τιμητικές διακρίσεις στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στον επιχειρηματία Σταύρο Ανδρεάδη, στον δημότη Θεσσαλονίκης και διευθύνοντα σύμβουλο της φαρμακευτικής εταιρίας Pfizer Αλμπέρτο Μπουρλά και στη Ζωή Παπαγεωργίου ως εκπρόσωπο του οργανισμού «Ιδρυμα Παπαγεωργίου”.

Β.Ζ.