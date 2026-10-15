Επίτιμος δημότης Κορδελιού – Ευόσμου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Επίτιμος δημότης του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου θα ανακηρυχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σε ειδική τελετή που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου, στις 12.30 το μεσημέρι, στο πολυλειτουργικό κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Τη σχετική εισήγηση έκανε χτες προς το δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης, γνωστοποιώντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη αποδεχθεί την τιμητική διάκριση.

«Δέσμευσή μας είναι να κάνουμε τον δήμο μας πρωταγωνιστή, να γίνει γνωστός σε ολόκληρη τη χώρα και η αξία του να ανταποκρίνεται στο μέγεθός του», ανέφερε ο κ. Αλεξανδρίδης. Ο δήμαρχος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον προσφυγικό χαρακτήρα της περιοχής, τονίζοντας ότι η ανακήρυξη του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα σε επίτιμο δημότη αποτελεί μεγάλη τιμή για τον τόπο.

«Τιμάμε τον θεσμό και τιμάμε και τον άνθρωπο”, σημείωσε ο κ. Αλεξανδρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αυτοδιοικητική διαδρομή του Κωνσταντίνου Τασούλα, ενώ συνέδεσε την επιτιμοποίησή του με το γεγονός ότι επί της δικής του προεδρίας ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου θα μετονομαστεί σε δήμο Ελευθερίου Κορδελιού – Ευόσμου. Όπως γνωστοποίησε, μάλιστα, η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ωστόσο, η πρόταση για την ανακήρυξη του προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμου δημότη καταψηφίστηκε από τον επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Θανάση Κοκονά, τον πρώην αντιδήμαρχο Βασίλη Βόγγαλη, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την παράταξη του δημάρχου, καθώς και από τη δημοτική σύμβουλο της αντιπολίτευσης Μαρία Γαβαλά.

Β.Ζ.