Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας o Ιωάννης Μασούτης

Η διαχρονική και άρρηκτη σύνδεση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) με την ακαδημαϊκή κοινότητα και η κοινή στόχευση για τη διασύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ειδικής τελετής αναγόρευσης του Προέδρου της «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ» και του ΕΒΕΘ, κ. Ιωάννη Μασούτη, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Ιδρύματος, αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας μακράς πορείας προσφοράς του κ. Μασούτη τόσο στην επιχειρηματικότητα όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον κρίσιμο θεσμικό ρόλο του ΕΒΕΘ στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη.

Η γέφυρα μεταξύ ΕΒΕΘ και ΠΑΜΑΚ

Κατά την ομιλία του με θέμα «Η διαδοχή ως ευθύνη: Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και κοινωνική προσφορά», ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ εστίασε στη βαθιά ιστορική και συμβολική σχέση των δύο φορέων. Όπως υπενθύμισε, το ΕΒΕΘ υπήρξε ο “γεννήτορας” της «Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών» τη δεκαετία του 1950, η οποία μετεξελίχθηκε στη συνέχεια στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή και τελικώς στο σημερινό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

«Η Σχολή υπήρξε γέφυρα ανάμεσα στη γνώση και την παραγωγή. Η σχέση ΕΒΕΘ – ΠΑΜΑΚ είναι ζωντανή, διαρκής και έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, την οικονομία και την κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μασούτης, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρηματίες, ήδη από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, κατέβαλαν έμπρακτες προσπάθειες για τη δημιουργία της Σχολής, αναγνωρίζοντας την αξία της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη.

Ακαδημαϊκή αναγνώριση και διαχρονική στήριξη

Από την πλευρά της ακαδημαϊκής κοινότητας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, χαρακτήρισε την αναγόρευση ως κορυφαία πράξη αναγνώρισης ενός ανθρώπου που αποδεικνύει ότι η οικονομική δραστηριότητα αποτελεί μοχλό κοινωνικής συνοχής. Στο ίδιο πλαίσιο, κατά την εκφώνηση του επαίνου, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΠΑΜΑΚ, Καθηγητής Χρήστος Ι. Νεγκάκης, εξήρε τη θεσμική παρουσία του κ. Μασούτη, υπογραμμίζοντας την έμπρακτη στήριξη του ΕΒΕΘ προς το Ίδρυμα μέσω της παροχής βραβείων αριστείας, θέσεων πρακτικής άσκησης, αλλά και της καταλυτικής συμβολής στη δημιουργία της πρώτης Έδρας Μικρασιατικών Σπουδών στην Ελλάδα.

Η ευθύνη της διαδοχής και το σύγχρονο επιχειρείν

Αναλύοντας το τεχνοκρατικό και οργανωτικό αποτύπωμα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ αναφέρθηκε εκτενώς στον κομβικό ρόλο της δεύτερης γενιάς στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Τόνισε πως η διαδοχή δεν αποτελεί μια τυπική συνέχεια, αλλά μια μετάβαση από το ένστικτο στη στρατηγική και από το οικογενειακό μέγεθος στην οργανωμένη εταιρική δομή, με απαραίτητη την επένδυση σε τεχνολογία, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Το παρών στη Δημόσια Τελετή Αναγόρευσης, έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, βουλευτές, δήμαρχοι, καθώς και πλήθος εκπροσώπων της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.