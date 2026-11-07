Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναγορεύτηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης

Βασικό κριτήριο της προσέγγισης που ακολουθεί η Κύπρος για την επίλυση του Κυπριακού είναι η ανάγκη αναβάθμισης της διεθνούς υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Νωρίτερα, έγιναν τα αποκαλυπτήρια τιμητικής πλάκας, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της Εταιρείας.

Η τιμητική πλάκα τοποθετήθηκε σε ανάμνηση των διαχρονικών δεσμών Μακεδόνων και Κυπρίων στους αγώνες για την ελευθερία.