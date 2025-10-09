Επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύτηκε, χθες, Τετάρτη, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην τελετή αναγόρευσης παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νικόλαος Δένδιας, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, επίτιμος καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, o υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, μέλη της κυβέρνησης, εκπρόσωποι κομμάτων, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Μιχάλης Τιβέριος, βουλευτές, οι πρώην υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και Ευάγγελος Αποστολάκης, η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νίκη Μαριόλη, οι αρχηγοί ΓΕΣ , Λιμενικού, και Πυροσβεστικού Σώματος, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο γενικός γραμματέας Εθνικής ‘Αμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ Νικόλαος Θωμαϊδης, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες του Ιδρύματος και ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Επίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος.

«Η εμπειρία του εκτείνεται πέρα από τα εθνικά σύνορα, καθώς έχει υπηρετήσει επί τριετία στο Διεθνές Επιτελείο της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και ως Επιτελής Σχεδιασμού των Επικοινωνιών της Συμμαχίας στο Αφγανιστάν, προβάλλοντας με άριστο τρόπο τη χώρα μας στο ανώτατο συμμαχικό επίπεδο. Παράλληλα, είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας του ΝΑΤΟ, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητά του στη διαχείριση σύνθετων διεθνών και διασυμμαχικών επιχειρήσεων», ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την προσφώνησή του ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος.

Ο κ. Σιάσος τόνισε ότι στο πρόσωπο του κ. Χούπη, ως Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, τιμάται «τον οραματικό ηγέτη που ενσαρκώνει την επιστημονική εμβρίθεια και την υψηλή αίσθηση καθήκοντος». Χαρακτήρισε, μάλιστα τον τιμώμενο ως «ένα σπάνιο παράδειγμα διασταύρωσης της στρατηγικής σκέψης με την επιστημονική αριστεία ως Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με ερευνητικό έργο σε πεδία αιχμής όπως η κυβερνοπολεμική στρατηγική και η κρυπτασφάλεια».

«Η αντίληψή του για τον σύγχρονο αξιωματικό συνδυάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα με τη συνεχή προσωπική βελτίωση. Ο ίδιος είναι υπόδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Φοίτησε με άριστα σε όλες τις σχολές και εκπαιδεύσεις του Όπλου των Διαβιβάσεων, ολοκλήρωσε διετείς σπουδές στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων και αποφοίτησε με διάκριση από τη Σχολή Πολέμου», σημείωσε ο κ. Σιάσος.

Ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης έχει υπηρετήσει σε όλα τα κλιμάκια Διοικήσεως, συγκεντρώνοντας 22 έτη εμπειρίας σε θέσεις Διοίκησης. Το 2019 ανέλαβε Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, όντας ο πρώτος Διδάκτωρ που κατέλαβε τη θέση αυτή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εν συνόλω αναβάθμιση και την ισόρροπη ενίσχυση τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Ευελπίδων. Τον Ιανουάριο του 2024, ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας και εκεί ίδρυσε τον Κλάδο Έρευνας και Καινοτομίας, το Σώμα Πληροφορικής και τη Διοίκηση Κατασκευών και Φυσικών Καταστροφών.

«Ως απόφοιτος του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του ΓΕΕΘΑ, ο Στρατηγός Χούπης έδειξε στην πράξη ότι η ηγεσία συνδέεται με τη διαρκή μαθητεία και την εθελοντική προσφορά», κατέληξε ο κ. Σιάσος.

Από την πλευρά του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο, τις καθηγήτριες και τους καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

«Η εξόχως τιμητική αυτή διάκριση, αποτελεί το επιστέγασμα της αναγνώρισης στο στρατιωτικό λειτούργημα, το οποίο εμπεριέχει την άοκνη αναζήτηση και τον συγκερασμό της Γνώσης και της Αρετής» υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του αρχαιότερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας και «πρώτου φάρου προβολής της ανώτατης παιδείας,είναι ισχυρά ταυτισμένη με την ίδια την ιστορία της διανόησης της νεότερης Ελλάδας».

«Η σημερινή τελετή δεν συνιστά μόνο την αναγνώριση της προσωπικής μου διοικητικής και «παιδευτικής» διαδρομής· αποτελεί γέφυρα η οποία συνδέει δύο κόσμους εις τους οποίους έχω την τιμή και το προνόμιο να ζω και να υπηρετώ: τον κόσμο της πειθαρχίας, ως άμεσα συνυφασμένου με σειρά θυσιών, όπως αυτός εκφράζεται στο στρατιωτικό λειτούργημα και τον κόσμο της ακαδημαϊκής γνώσης κι έρευνας με το απεριόριστο και σθεναρό πνευματικό του εύρος, όπως αυτός αποτυπώνεται στο πρόσωπο εκάστου αφοσιωμένου ερευνητή και ακαδημαϊκού δασκάλου» ανέφερε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

«Διατείνομαι ότι αμφότερα ταύτα τα λειτουργήματα ουδόλως αντιδιαστέλλονται, αλλά αρμονικώς συγκεράζονται κι ομοτρόπως προάγονται, σε κάθε Έλληνα Αξιωματικό» πρόσθεσε.

«Αποτελεί», συνέχισε, «αξιωματική προϋπόθεση για κάθε ευφυή ηγέτη ότι η καλλιέργεια του ταλέντου επιτυγχάνεται με την παράλληλη επιστημονική αναζήτηση της Γνώσης η οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη συνειδητή αναζήτηση ενός δεύτερου «πεδίου μάχης». Ενός πεδίου όπου ο αγώνας δεν μαίνεται εναντίον φυσικού αντιπάλου, αλλά ενάντια στη γνωστική άγνοια, τον διανοητικό εφησυχασμό και τη μετατροπή της επαγγελματικής συνήθειας σε ρουτίνα».

«Η Ηγεσία στην ουσία της δεν συνιστά θέση ή αξίωμα, αλλά καθήκον βαρύ, δέσμευση ακλόνητη κι αδιάλειπτη σφυρηλάτηση της κατ’ Αριστοτέλους προαιρέσεως. Στη διάρκεια της προσωπικής στρατιωτικής διαδρομής εκάστου Αξιωματικού διαπιστώνεται εν τοις πράγμασι ότι οι μείζονες αρχές της Ηγεσίας θεμελιώνονται σε πέντεσπουδαίες αρετές: την Ανδρεία, την Ταπεινότητα, την Ακεραιότητα, την Ορθοκρισία και τη Μεγαλοθυμία» τόνισε.

«Προσβλέπουμε», εξήγησε, «στους ηγέτες που σχεδιάζουν το αύριο με τα μάτια στον ουρανό και τα πόδια στη γη, με ελληνικές διόπτρες και ατενίζοντας το μέλλον ως γνήσιοι Έλληνες και πορευόμενοι ορθώς και όρθιοι· άπαντες πορευόμενοι και μη λησμονούντεςτα λόγια του Θουκυδίδη: «Και παρά δύναμιν τολμηταίκαι παρά γνώμην κινδυνευταί και εν τοις δεινοίς Ευέλπιδες».

Ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα είπε, «δεν συνιστά την ολοκλήρωση ενός κύκλου, αλλά, αντιθέτως, τη συνέχισή του».

«Αποτελεί», συμπλήρωσε, «ένα προσκλητήριο παραμονής σε μία όδευση διανόησης – υπό την έννοια νέων γνωστικών πεδίων – καθηγεσίας κι ανάδειξης του πνευματικού έργου της Σχολής».

