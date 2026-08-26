Επίθεση Τσελίκ κατά Ισραήλ: Θα ματαιώσουμε τα σχέδια για τη Συρία

Mε υψηλούς τόνους επανέρχεται η τουρκική ρητορική για τη Συρία, με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος AKP, Ομέρ Τσελίκ, να προειδοποιεί ότι η Άγκυρα θα κινηθεί αποφασιστικά απέναντι σε δυνάμεις που, όπως υποστηρίζει, επιδιώκουν τον κατακερματισμό της ευρύτερης περιοχής.

Με αφορμή την αυτοδιάλυση των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), ο Τσελίκ επιχείρησε να παρουσιάσει την εξέλιξη ως δικαίωση της τουρκικής γραμμής για τη Συρία, συνδέοντάς την με τον στόχο της Άγκυρας για μια «περιοχή απαλλαγμένη από την τρομοκρατία».

Παράλληλα, όμως, ο εκπρόσωπος του AKP εξαπέλυσε ευθεία προειδοποίηση προς όσους θεωρεί ότι «προωθούν ανταγωνιστικά γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή».

«Οι στόχοι μας για μια “Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία” και μια “περιοχή απαλλαγμένη από την τρομοκρατία” εκφράζουν την αποφασιστικότητά μας να ματαιώσουμε τα σχέδια εκείνων που επιδιώκουν να κατακερματίσουν και να λεηλατήσουν την ευρύτερη περιοχή για τα δικά τους συμφέροντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Ομέρ Τσελίκ

«Ο Πρόεδρός μας, στις πιο δύσκολες ημέρες, όταν το σκοτάδι είχε πέσει πάνω στην αδελφή Συρία, έδωσε έναν μεγάλο αγώνα για να προστατεύσει όλους τους Σύρους αδελφούς μας από την τρομοκρατία και τις ιμπεριαλιστικές επιθέσεις. Τα χρόνια και η Ιστορία είναι μάρτυρες αυτού του ευγενούς αγώνα.

Στηρίζουμε πάντοτε την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Η Συρία πρέπει να προχωρήσει προς το μέλλον ενωμένη και αδιαίρετη.

Η διάλυση των SDF αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση της εσωτερικής ενότητας της Συρίας.

Τα βήματα για μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς, τα οποία υλοποιεί η διοίκηση, επιτρέπουν στη Συρία να σημειώσει σημαντική πρόοδο, ξεπερνώντας το σκοτάδι του παρελθόντος και βαδίζοντας προς ένα ασφαλές μέλλον.

Οι στόχοι μας για μια «Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία» και μια «περιοχή απαλλαγμένη από την τρομοκρατία» εκφράζουν την αποφασιστικότητά μας να ανατρέψουμε τα σχέδια εκείνων που επιδιώκουν να κατακερματίσουν και να λεηλατήσουν την ευρύτερη περιοχή μας για τα δικά τους συμφέροντα. Αυτή η αποφασιστικότητα προμηνύει επίσης ένα λαμπρό μέλλον για τους Κούρδους αδελφούς και τις αδελφές μας στην περιοχή μας.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε βήμα που γίνεται για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Συρίας και των γειτονικών χωρών, στο πλαίσιο της «πολιτικής αδελφοσύνης» που έχει οικοδομήσει ο Πρόεδρός μας».