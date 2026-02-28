Επίθεση στο Ιράν: «Οι ένοπλες δυνάμεις έτοιμες να κάνουν τους επιτιθέμενους στη χώρα, να μετανιώσουν», απαντά το ιρανικό Υπ.Εξ.

Το Ιρανικό υπουργείο εξωτερικών διαμηνύσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι «πλήρως έτοιμες» να κάνουν «τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν για τις πράξεις τους».

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη αντίδραση από το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο τονίζει πως οι ισραηλινές επιθέσεις το πρωί του Σαββάτου, έχουν στοχεύσει την «εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία» της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών υποδομών και των μη στρατιωτικών τοποθεσιών σε διάφορες πόλεις σε όλη τη χώρα.

«Η ανανεωμένη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Ιράν συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί αυτή την επιθετικότητα σαφή παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και τονίζει ότι διατηρεί το νόμιμο δικαίωμά της να απαντήσει αποφασιστικά», ανέφερε το υπουργείο εξωτερικών του Ιράν στην ανακοίνωσή του.

«Το ιρανικό έθνος έχει πάντα επιδείξει υπομονή και αυτοσυγκράτηση για να αποτρέψει την κλιμάκωση και να διατηρήσει την περιφερειακή σταθερότητα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι «πλήρως έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα και θα κάνουν τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν για τις πράξεις τους».

Το ιρανικό Υπ.Εξ. πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν ένα «σαφής παράδειγμα ένοπλης επιθετικότητας» και επικαλέστηκε το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δικαίωμα του Ιράν στην αυτοάμυνα.

«Η ιστορία δείχνει ότι οι Ιρανοί δεν έχουν παραδοθεί ποτέ στην επιθετικότητα. Και αυτή τη φορά, η απάντηση του Ιράν θα είναι αποφασιστική και οι επιτιθέμενοι θα μετανιώσουν για τις εχθρικές τους ενέργειες», πρόσθεσε το υπουργείο εξωτερικών του Ιράν.

Πηγή: Al Jazeera