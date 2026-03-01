Επίθεση στο Ιράν: Έκτακτη διάσκεψη των χωρών του Περσικού – Αυξάνονται οι απώλειες σε έξι αραβικές χώρες

Oι χώρες του Περσικού Κόλπου συνέρχονται εκτάκτως αναζητώντας «ενιαία απάντηση» στις επιθέσεις του Ιράν, ενώ έξι αραβικές χώρες αναφέρουν επιθέσεις με πολλά θύματα.

Νεκρή γυναίκα και 11 τραυματίες αναφέρονται στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι την ώρα που ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αναφερόταν στις αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων από το μεγαλύτερο Ηνωμένο Αραβικό Εμιράτο.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτης γνησιότητας βίντεο επλήγη και το μοναδικό επτά αστέρων ξεοδοχείο στον κόσμο το Burj Al Arab, στο Ντουμπάι.

Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον Σαουδικής Αραβίας και σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το Ιράν έπληξε αμερικανική αεροπορική βάση στο Ριάντ.

Το Κατάρ αναφέρει πυραυλική επίθεση στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ.

Νεκρό αναφέρει και το Κουβέιτ, που επί 30 χρόνια βρισκόταν σε καθεστώς ουδετερότητας. Επίσης το Ομάν, ο βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, αναφέρει πλήγματα.

Στο Μπαχρέιν φέρεται να επλήγη και το ξενοδοχείο Crowne Plaza το οποίο εκκενώθηκε χωρίς θύματα, σύμφωνα με αρβικές πηγές.

Οι αρχές στο Άμπου Ντάμπιεπιβεβαίωσαν ότι ένα drone που στόχευε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγιέντ (AUH) αναχαιτίστηκε, με αποτέλεσμα να «πέσουν συντρίμμια» σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας επτά.

Τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 58 άλλοι έχουν τραυματιστεί σταΗνωμένα Αραβικά Εμιράτα., τα οποία δέχτηκαν 165 βαλλιστικούς πυραύλους, εκ των οποίων 152καταστράφηκαν.

Επιπλέον εξαπολύθηκαν 541 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 506 αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν».

Οι επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων πακιστανικής, νεπαλέζικης και μπαγκλαντεσιανής υπηκοότητας.