Επίθεση σε σχολείο στο Μεξικό: Νεκρή η υποδιευθύντρια – Δύο μαθητές μεταξύ των τραυματιών

Νεκρή είναι η υποδιεθύντρια γυμνασίου της πόλης Τορεόν στο Βόρειο Μεξικό από την επίθεση δύο 18χρονων οπλισμένων με ματσέτες και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Κατά την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι δύο από τους οποίους μαθητές με τον έναν να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας Κοαουίλα, Φεντερίκο Φερνάντες.

Η επίθεση φέρεται να διαπράχθηκε από δύο αδέλφια ηλικίας 18 ετών, πρώην μαθητές του σχολείου οι οποίοι έχουν συλληφθεί, δήλωσε ο Φερνάντες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι δύο φερόμενοι ως δράστες εισέβαλαν στο σχολείο οπλισμένοι. Οι δύο άνδρες ακινητοποιήθηκαν από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μπήκαν στο σχολείο μόλις άκουσαν εκρήξεις και κράτησαν τους υπόπτους μέχρι την άφιξη των αρχών, όπως δήλωσε κάτοικος της γειτονιάς στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Τα πρώτα στοιχεία από τις έρευνες δείχνουν ότι δύο άτομα, που φέρονται ως οι δράστες, επιτέθηκαν σε μέλη του διοικητικού προσωπικού. Μια γυναίκα, η υποδιευθύντρια του σχολείου, έχασε τη ζωή της», δήλωσε ο Φερνάντες στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «βίαιη επίθεση».

Το ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ασφαλείας ανακοίνωσε ότι οι τρεις τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

Οι επιθέσεις σε σχολεία είναι ασυνήθιστες στο Μεξικό, όπου το μεγαλύτερο μέρος της βίας συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ένας 15χρονος συνελήφθη αφού φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο γυναίκες μέλη του προσωπικού σε ιδιωτικό σχολείο στη δυτική πολιτεία Μιτσοακάν του Μεξικού.

Επίθεση είχε σημειωθεί επίσης σε ιδιωτικό σχολείο στο Τορεόν τον Ιανουάριο του 2020, όταν ένας 11χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε μια δασκάλα και τραυμάτισε πέντε συμμαθητές του, προτού αυτοκτονήσει, όπως είχαν ανακοινώσει τότε οι αρχές.

Το 2017, ένας 15χρονος μαθητής σε ιδιωτικό σχολείο της βόρειας πόλης Μοντερέι πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν εκπαιδευτικό και τρεις συμμαθητές του, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Ο εκπαιδευτικός κατέληξε στο νοσοκομείο δύο μήνες αργότερα.