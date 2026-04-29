Επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο Αθηνών: Ποινική δίωξη για κακουργήματα σε βάρος 89χρονου

Ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων ασκήθηκε σε βάρος 89χρονου, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επιθέσεις την Τρίτη σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, σε βάρος του κατηγορουμένου ασκήθηκε δίωξη για τρία κακουργήματα, με βασικότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, μεταξύ των οποίων και οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος.

Επιπλέον, στον 89χρονο αποδίδονται τα αδικήματα της παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, της οπλοχρησίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και της παράνομης οπλοφορίας για θήρα, επίσης κατ’ εξακολούθηση.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ακόμη την παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, την παράνομη κατοχή όπλων, τη διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και την απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάκρισης, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τα περιστατικά και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι επιθέσεις.