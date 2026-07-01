Επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Και στις τρεις τοποθετήθηκαν γκαζάκια στις εισόδους πολυκατοικιών.

Οι δύο πρώτες έγιναν στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στην είσοδο της πολυκατοικίας που σύμφωνα με πληροφορίες μένει ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και στην πολυκατοικία που διέμενε ο πρόεδρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Στην τρίτη στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει η πολιτευτής της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα. Απο τη φωτιά που προκλήθηκε ένα άτομο που υπέστη εγκαύματα και τέσσερα με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.