Επίθεση με drone στο Σουδάν: Το Χαρτούμ κατηγορεί Αιθιοπία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στην Αιθιοπία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποδίδει την επίθεση με drone στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ το Σουδάν , στέλνοντας το μήνυμα ότι «η επιθετικότητα δεν θα αντιμετωπιστεί με σιωπή».

Μάλιστα, νωρίτερα την Τρίτη (5/5) η σουδανική κυβέρνηση ανακάλεσε τον πρεσβευτή της από την Αιθιοπία, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο στρατός του Σουδάν δήλωσε ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι τέσσερις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εκτοξευθεί από τη γειτονική Αιθιοπία από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ανέφερε πως τα ΗΑΕ προμήθευσαν στην Αντίς Αμπέμπα τα drones.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιθιοπίας έκανε λόγο για «αβάσιμους ισχυρισμούς και κατηγόρησε το Σουδάν ότι υποκινεί αναταραχές χρηματοδοτώντας τους αντάρτες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου Τιγκράι (TPLF). Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε δημοσιοποιήσει «παραβιάσεις της εδαφικής του ακεραιότητας» επειδή οι δύο χώρες μοιράζονται έναν «ιστορικό και διαρκή δεσμό φιλίας».

Ο ανώτερος αξιωματούχος του TPLF, Αμανουέλ Ασεφά απέρριψε τα σχόλια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι «δεν έχουμε καμία σχέση με τις σουδανικές αρχές». Είπε ότι η κυβέρνηση κατηγορεί τους πάντες «εκτός από τον εαυτό της για τις αποτυχίες της».

Τα ΗΑΕ δεν έχουν ακόμη αντιδράσει, αλλά έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι χρηματοδοτούν τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).